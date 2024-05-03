Суд над экс-министром Бишимбаевым: как прошел второй день прений

В Астане сегодня прошел второй день судебных прений по делу экс-министра Бишимбаева и его брата Байжанова. Сегодня в суде выступили защитники подсудимых, передает NUR.KZ.

Сегодняшнее заседание началось с выступления адвоката Бишимбаева Лейлы Рамазановой. После нее выступил другой адвокат Бишимбаева - Ерлан Газымжанов.

Газымжанов заявил, что его подзащитного обвиняют "всего в трех случаях нанесения побоев".

"(…) Но три случая в год совместной жизни - это что, систематическое нанесение побоев? (...) Давайте каждого мужа... влезать в любую семью - и за три конфликта в год давать от 4 до 7 лет", - заявил адвокат.

За это высказывание защитник получил замечание от судьи, с чем он, однако, был не согласен. В ответ на замечание Газымжанов заявил, что судья якобы постоянно "угрожает только ему".

"В судебных прениях стороны не должны допускать неэтичные, нетактичные высказывания, которые вы до этого уже допустили. Если вам непонятно, что такое неэтичное высказывание, разъясняю, что это непорядочное, не соответствующее правилам поведения и морали", - объяснила ему судья.

Ерлан Газымжанов. Кадр из трансляции: YouTube/Қазақстан Республикасының Жоғарғы соты

Помимо этого, Газымжанов во время прений попытался оспорить обвинительный акт, заявив, что Бишимбаев, "если бы хотел убить Салтанат, мог бы отвезти Нукенову за город, убить и закопать" либо нанять киллера.

После обеда в суде выступила мать Куандыка Бишимбаева Альмира Нурлыбекова, которая является его общественным защитником из числа близких родственников.

Она ответила на вчерашнее заявление адвоката потерпевшей стороны Игоря Вранчева, назвавшего Бишимбаева "элитарным паразитом" и ярким представителем "старого Казахстана".

"Сторона потерпевшего призывала судить не по справедливости и объективности, а чтобы преподать урок "старому Казахстану", возлагая на вас не только судебную, но и пропагандистскую, а также политическую функцию", - сказала мать Бишимбаева.

При этом Альмира Нурлыбекова публично призналась, что "потерпела полное фиаско в родительстве".

Мать Куандыка Бишимбаева. Кадр из видео: youtube.com/@SupcourtRK

"Я прошу справедливости и милосердия для своего сына. Как мать я потерпела фиаско - полное поражение в своем родительстве. Я до конца своих дней буду анализировать, стараться понять, в чем были упущения воспитания с моей стороны", - добавила она.

Также мать Бишимбаева рассказала о своих отношениях с невесткой. По ее словам, у них с Салтанат были хорошие отношения.

Дальше очередь дошла до адвокатов Байжанова. После выступления Газиза Ынтыкбаева его коллега - Алибек Секеров - в своем выступлении "предложил" посадить на скамью подсудимых, с его же слов, "бывшего первого руководителя страны".

Адвокаты Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова. Фото: t.me/Jogargy_sot

"Если мы будем считать, что каждый здесь виновен - и маляр, и администратор, - то давайте тогда на скамью подсудимых посадим и бывшего первого руководителя страны (Нурсултан Назарбаев - прим. ред.).

Почему так получилось? Зачем? Почему у нас на сегодняшний день такая ситуация? Соглашусь со своим коллегой Вранчевым (адвокат потерпевшей стороны - прим. ред.), который говорил про некоторых чиновников", - сообщил адвокат.

Сегодня в суде также начал выступать сам подсудимый Куандык Бишимбаев. Он попросил прощения у родственников Салтанат и заявил, что сам когда-то тоже терял дочь.

"Я прошу, не ожидая никакого прощения, я прошу прощения у стороны потерпевших - ее брата, у родителей Салтанат.

Я, вот, как вам объяснить, действительно, у меня такая очень жизнь - она у меня… в своей жизни я тоже когда-то терял дочь. В очень молодом возрасте, в 23 года, у меня была дочка - ей было два года - и она скончалась от болезни", - заявил Бишимбаев.

Кроме того, Бишимбаев высказался, что Бахытжан Байжанов просто выполнял его поручения.

"Байжанов вообще ни при чем, никакого сговора - нет его вины здесь. Он здесь, действительно, находится потому, что исполнял мои поручения", - заявил на суде Куандык Бишимбаев.

По словам Бишимбаева, он долго не мог найти адвокатов, потому что все отказывались работать с ним.

"У меня три раза поменялся состав защитников, потому что часть отказывалась, а часть - была в растерянности", - рассказал Бишимбаев.

Как прошел первый день судебных прений, когда выступали гособвинитель, брат Салтанат и адвокаты потерпевшей стороны, можно почитать здесь.

Суд над Куандыком Бишимбаевым

Напомним, суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта. Самого экс-министра обвиняют в убийстве и истязании жены Салтанат Нукеновой, а его брата - в укрывательстве преступления.

Процесс проходит в открытом режиме, а онлайн-трансляцию могут смотреть все желающие на YouTube-канале Верховного суда РК.

Судит обвиняемого по его же просьбе суд присяжных, состоящий из 12 человек. Несмотря на то, что трансляция ведется в онлайн-режиме, СМИ запрещено показывать лица присяжных, чтобы избежать давления на них. Ранее один из каналов был оштрафован за обнародование лиц присяжных заседателей.

К слову, на процесс ранее приезжала известная российская журналистка Ксения Собчак. Позже она объяснила свой интерес к этому делу.