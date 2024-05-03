"Он вообще ни при чем – его вины нет": Бишимбаев заявил, что Байжанов лишь выполнял его поручения

На прениях в суде по делу об убийстве Салтанат Нукеновой выступает подсудимый Куандык Бишимбаев – он заявил, что Бахытжан Байжанов не был с ним в сговоре, и ни в чем не виноват, передает корреспондент NUR.KZ.

"Байжанов вообще ни при чем, никакого сговора - нет его вины здесь. Он здесь действительно находится, потому что исполнял мои поручения", - заявил на суде Куандык Бишимбаев.

Он добавил, что ни он сам, ни его брат Байжанов не догадывались, что жизни Салтанат что-то угрожает, или что она умерла.

"Ничего этого Байжанов не наблюдал (смерти или угрозы жизни – прим.авт.). Да, может быть он где-то лишний раз не хочет говорить, что заходил (в VIP-кабинку – прим.авт.), но я действительно хочу сказать, что между нами не было никакого сговора.

Его сделали подозреваемым только потому, что его показания опровергают версию об умышленном убийстве. Как свидетель он бы подтвердил, что она была жива в 10 утра. Он звонил врачу и сообщал, что Салтанат спит", - добавил подсудимый.

Сегодня в Астане проходит второй день судебных прений по делу экс-министра Бишимбаева и его брата Байжанова. В суде выступили защитники подсудимых.

Защитник Бишимбаева Ерлан Газымжанов в своем выступлении вновь вступил в перепалку с судьей. Он также заявил, что по обвинительному адвокату предъявляются всего три случая нанесения побоев.

Во время прений Газымжанов также попытался оспорить обвинительный акт, заявив, что Бишимбаев, "если бы хотел убить Салтанат, мог бы отвезти Нукенову за город, убить и закопать" либо нанять киллера.

Позже в прениях выступила мать Бишимбаева Альмира Нурлыбекова. Она заявила, что "потерпела фиаско как мать", а также рассказала о своих отношениях с Салтанат.

Мать Бишимбаева в своем выступлении также ответила на заявление адвоката семьи Нукеновых.

Убийство Салтанат Нукеновой

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", брата обвиняемого, - в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.

Суд над Куандыком Бишимбаевым

Суд над Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта. Судит обвиняемого по его же просьбе суд присяжных, состоящий из 12 человек.

На суде гособвинитель озвучивал подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями. Кроме того, прокурор рассказывал, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Сам подсудимый не признал вину в предъявленном ему обвинении.

Второй подсудимый, Байжанов, говорил, что не понимал, что Салтанат Нукенова умирает.

Также на суде выступал брат Салтанат Нукеновой, который рассказал, что Салтанат 8 раз пыталась уйти от гражданского супруга.

После этого были допрошены несколько свидетелей. Так, сестра погибшей рассказала о жизни Нукеновой и Бишимбаева, она также раскрыла подробности второго никах, описала изменения в поведении девушки, а также рассказала, как узнала о смерти Салтанат.

Далее выступал врач скорой помощи, который первым осматривал тело погибшей. А судмедэксперт Тахир Халимназаров на манекене показывал множественные травмы головы, которые получила Салтанат Нукенова, сообщив, что упасть и получить такие повреждения человек не может.

При этом позже судмедэксперт опроверг версию Бишимбаева о причинах травм Салтанат.

22 апреля в телефоне Куандыка Бишимбаева были найдены жуткие видео, снятые в ночь убийства Салтанат Нукеновой.