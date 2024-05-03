Посадить Нурсултана Назарбаева "предложил" на скамью подсудимых адвокат Байжанова

Адвокат Бахытжана Байжанова Алибек Секеров, выступая на судебных прениях, предложил посадить на скамью подсудимых "бывшего первого руководителя страны", передает корреспондент NUR.KZ.

Адвокат отметил, что из-за общественного резонанса "засуживать невиновного человека нельзя".

"Если мы будем считать, что каждый здесь виновен - и маляр, и администратор, - то давайте тогда на скамью подсудимых посадим и бывшего первого руководителя страны (Нурсултан Назарбаев - прим. ред.). Почему так получилось? Зачем? Почему у нас на сегодняшний день такая ситуация? Соглашусь со своим коллегой Вранчевым (адвокат потерпевшей стороны - прим. ред.), который говорил про некоторых чиновников", - сообщил адвокат.

Напомним, вчера адвокат потерпевшей стороны Игорь Вранчев произнес речь во время прений, назвав Бишимбаева "элитарным паразитом". Он отметил, что "паразитарная часть нашего общества, мы знаем в какой период она возникла и за счет чего они стали и министрами, и крупными бизнесменами, они продолжают быть".

"И посадив одного, вы сделаете большой урок для всех тех, которые смотрят этот процесс, на всех тех других "Бишимбаевых", которые ждут – выйдет он на свободу или нет. И если он выйдет на свободу, то вы просто дадите всем остальным из них продолжать делать то, что они делали 30 лет в нашей стране – беспредел и полная безнаказанность", – сказал адвокат.

Отметим, сегодня в Астане начался второй день судебных прений по делу экс-министра Бишимбаева и его брата Байжанова. В суде выступили защитники подсудимых.

Защитник Бишимбаева Ерлан Газымжанов в своем выступлении вновь вступил в перепалку с судьей. Он также заявил, что по обвинительному адвокату предъявляются всего три случая нанесения побоев.

Во время прений Газымжанов также попытался оспорить обвинительный акт, заявив, что Бишимбаев, "если бы хотел убить Салтанат, мог бы отвезти Нукенову за город, убить и закопать" либо нанять киллера.

Также в судебных прениях выступила мать Бишимбаева Альмира Нурлыбекова. Она заявила, что "потерпела фиаско как мать", а также рассказала о своих отношениях с Салтанат.

Убийство Салтанат Нукеновой

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", брата обвиняемого, - в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.

Суд над Куандыком Бишимбаевым

Суд над Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта. Судит обвиняемого по его же просьбе суд присяжных, состоящий из 12 человек.

На суде гособвинитель озвучивал подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями. Кроме того, прокурор рассказывал, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Сам подсудимый не признал вину в предъявленном ему обвинении.

Второй подсудимый, Байжанов, говорил, что не понимал, что Салтанат Нукенова умирает.

Также на суде выступал брат Салтанат Нукеновой, который рассказал, что Салтанат 8 раз пыталась уйти от гражданского супруга.

После этого были допрошены несколько свидетелей. Так, сестра погибшей рассказала о жизни Нукеновой и Бишимбаева, она также раскрыла подробности второго никах, описала изменения в поведении девушки, а также рассказала, как узнала о смерти Салтанат.

Далее выступал врач скорой помощи, который первым осматривал тело погибшей. А судмедэксперт Тахир Халимназаров на манекене показывал множественные травмы головы, которые получила Салтанат Нукенова, сообщив, что упасть и получить такие повреждения человек не может.

При этом позже судмедэксперт опроверг версию Бишимбаева о причинах травм Салтанат.

22 апреля в телефоне Куандыка Бишимбаева были найдены жуткие видео, снятые в ночь убийства Салтанат Нукеновой.