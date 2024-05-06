"Это был очень теплый и искренний человек": Байжанов в своем последнем слове высказался о Салтанат

Сегодня в суде по делу о гибели Салтанат Нукеновой подсудимые выступили со своим последним словом. Один из них - Бахытжан Байжанов - в ходе речи высказался о погибшей, передает корреспондент NUR.KZ.

"Да, я никогда не отрицал, что ресторан был закрыт, сотрудники были распущены. Я поручил удалить видеофайлы, телефон перевезли, одежду принесли. Все это действительно произошло. Но здесь главный вопрос не в том. Уважаемые присяжные заседатели, прежде чем вынести вердикт, прошу вас сначала найти ответ на главный вопрос - знал ли я об этом? Следователи на него не ответили, прокуроры тоже не ответили, надежда только на вас", - сказал Байжанов.

После подсудимый рассказал, что он "эти дни вспоминал редкие встречи с Салтанат".

"И я думал о том, что она могла бы жить, как она могла бы дарить своим близким свою любовь, доброту и теплоту. Это был очень теплый и искренний человек. Сегодня уже никакими словами нельзя облегчить боль семьи и близких. Но если есть хоть какая-то возможность облегчить эту боль и утрату, я готов понести наказание.

Еще раз прошу прощения у семьи и близких Салтанат. От всего сердца с прискорбием выражаю соболезнования семье, родным и близким Салтанат и еще раз прошу у них прощения. Пусть земля будет для Салтанат пухом, пусть Всевышний примет ее", - заключил Байжанов.

Напомним, ранее во время прений второй подсудимый Бахытжан Байжанов заявил, что готов пройти детектор лжи, потому что ничего не скрывает. А касательно самого частого предположения в адрес Байжанова - что он мог помочь вынести нашатырный спирт и кровавую рубашку с места преступления - он заявил, что эти вещи могут все еще находиться в ресторане BAU.

А до этого во время прений прокурор Айжан Аймаганова высказалась о позиции подсудимого Бахытжана Байжанова, назвав ее "хитрой". Она заявила, что свои показания он "читал с листка, чтобы не сказать лишнее". Также Айжан Аймаганова рассказала, что Байжанова в целях недопущения посторонних лиц в VIP-кабинку, где находились Бишимбаев и Нукенова, покрывая своего брата, лично перекрыл вход в кабинку вазой с цветами.

Помимо этого, прокурор заявил об изменении обвинения в отношении второго подсудимого Бахытжана Байжанова. Ранее мы рассказывали, может ли он теперь получить более мягкое наказание.

Напомним, со 2 по 4 мая проходили судебные прения, на которых выступили гособвинитель, брат Салтанат Айтбек Амангельды, адвокаты потерпевшей стороны и защитники подсудимых. Прочитать подробнее о первом дне судебных прений можно здесь.

Во второй день прений в суде выступил защитник Бишимбаева Ерлан Газымжанов. Он заявил, что его подзащитного обвиняют "всего в трех случаях нанесения побоев".

"(…) Но три случая в год совместной жизни - это что, систематическое нанесение побоев? (...) Давайте каждого мужа... влезать в любую семью - и за три конфликта в год давать от 4 до 7 лет", - заявил адвокат.

За это высказывание защитник получил замечание от судьи, с чем он, однако, был не согласен. В ответ на замечание Газымжанов заявил, что судья якобы постоянно "угрожает только ему".

Подробнее о втором дне судебных прений читайте здесь. После всех выступлений стороны обменялись репликами, на этом первая часть прений завершилась.

Вторая часть прений прошла в закрытом режиме без участия присяжных заседателей и СМИ. Именно во второй части прений стороны просили о мере наказания для подсудимых.

Убийство Салтанат Нукеновой

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", брата обвиняемого, - в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.

Суд над Куандыком Бишимбаевым

Суд над Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта. Судит обвиняемого по его же просьбе суд присяжных, состоящий из 12 человек.

На суде гособвинитель озвучивал подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями. Кроме того, прокурор рассказывал, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Сам подсудимый не признал вину в предъявленном ему обвинении.

Второй подсудимый, Байжанов, говорил, что не понимал, что Салтанат Нукенова умирает.

Также на суде выступал брат Салтанат Нукеновой, который рассказал, что Салтанат 8 раз пыталась уйти от гражданского супруга.

После этого были допрошены несколько свидетелей. Так, сестра погибшей рассказала о жизни Нукеновой и Бишимбаева, она также раскрыла подробности второго никах, описала изменения в поведении девушки, а также рассказала, как узнала о смерти Салтанат.

Далее выступал врач скорой помощи, который первым осматривал тело погибшей. А судмедэксперт Тахир Халимназаров на манекене показывал множественные травмы головы, которые получила Салтанат Нукенова, сообщив, что упасть и получить такие повреждения человек не может.

При этом позже судмедэксперт опроверг версию Бишимбаева о причинах травм Салтанат.

22 апреля в телефоне Куандыка Бишимбаева были найдены жуткие видео, снятые в ночь убийства Салтанат Нукеновой.