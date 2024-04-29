Могут ли Байжанову смягчить наказание из-за нового обвинения прокуратуры

По делу Бишимбаева и Бахытжана Байжанова прокурор заявил об изменении обвинения в отношении второго подсудимого – может ли он теперь получить более мягкое наказание, в материале корреспондента NUR.KZ.

Какие статьи вменяли Байжанову

Согласно первому обвинительному акту, зачитанному в суде, Байжанов нарушил две статьи уголовного кодекса:

статья 432 УК РК "Укрывательство преступления". За ее нарушение предусмотрен штраф до 6 000 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы до 6 лет, либо лишение свободы на тот же срок;

статья 434 УК РК "Недонесение о преступлении". Эта статья предусматривает такое же наказание, как и ст.432.

Какую статью прокуратура предложила убрать из обвинения

Прокурор Саяхат Нурбеков сегодня ходатайствовал об исключении из обвинения статьи 434 УК РК "Недонесение о преступлении", оставив только "Укрывательство преступления".

Какое наказание по статьям могло быть

В Уголовном кодексе РК есть статья 58 "Назначение наказания по совокупности уголовных правонарушений".

Согласно ей, при нарушении нескольких статей УК РК, наказание назначается за каждое преступление отдельно, а затем наказания складываются – менее строгое поглощается более строгим, либо происходит полное или частичное сложение наказаний.

Максимальный срок за нарушение статей 434 и 432 УК РК – до 6 лет лишения свободы. Поэтому согласно статье 11 УК РК, это тяжкие преступления.

"Если совокупность уголовных правонарушений включает в себя тяжкое или особо тяжкое преступление, то окончательное наказание назначается путем поглощения менее строгого наказания более строгим или путем частичного или полного сложения наказаний. При этом окончательное наказание в виде лишения свободы не может превышать 20 лет", — говорится в части 3 статьи 58 УК РК.

Таким образом, при самом суровом вердикте со сложением наказаний Байжанов мог получить максимум 12 лет лишения свободы.

Какое наказание может быть теперь

Если в обвинении Байжанова останется только одна 432 статья УК РК, как сегодня ходатайствовал прокурор, максимальный срок по ней составит 6 лет лишения свободы.

Напомним, сегодня по делу Куандыка Бишимбаева должны были начаться прения сторон. Но утреннее заседание продлилось всего несколько минут – конвой не привез подсудимых. Судья отложила заседание до 14:30.

Уже после обеда на продолжившемся заседании суда по делу Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова прокурор выступил с ходатайством об изменении обвинения в отношении второго подсудимого.

В итоге было принято решение отложить рассмотрение дела на 3 дня. Об этом попросили защитники Байжанова, так как прокуратура не просто сняла обвинение по одной из статей, но и иначе сформулировала его.

Позже также стало известно, что именно изменилось в обвинительном акте в отношении Байжанова.

Сегодня пересмотр обвинительного акта в отношении Байжанова прокомментировал и брат погибшей Салтанат Нукеновой, отметив, что исключение одной из статей было ожидаемо.

Участие Бахытжана Байжанова в деле Куандыка Бишимбаева

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии – в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра" Бахытжана Байжанова – родственника обвиняемого, – в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

По словам Бишимбаева, в день смерти Салтанат Нукеновой он звонил Бахытжану Байжанову, затем Байжанов приехал в ресторан, где следил за "спящей" Салтанат. Позже он вызвал скорую.

Сам Байжанов в своих показаниях попросил прощения за свои действия и рассказал, почему не вмешался в происходящее.

"Я уже давно знал, что они постоянно ссорятся, и что Бишимбаев поднимает руку на Салтанат. Привык к этому настолько, что это даже не вызывало у меня удивления. Мне по-человечески было жаль, но мой казахский менталитет, казахское воспитание и мой скромный характер не позволяли мне указывать и давать советы Бишимбаеву", – говорил он.

Кроме того, в суде Бахытжан Байжанов заявлял о давлении, которое, с его слов, на него оказывали в СИЗО. Байжанов тогда отметил, что эти встречи проходили там, где, как он отметил, "есть камеры и там все записи, можно все это восстановить".

"Ко мне приходил Бауржан Мусин четыре раза. После отбоя меня вытащили из камеры. Я пошел к нему - и рядом Бишимбаев стоит: он хотел встречу организовать. Я сразу развернулся, ушел. Администрации сказал, чтобы больше не подходил ко мне, потому что я и адвокаты не просили.

Но он все равно 2-3 раза приходил и всегда пытался поставить (настроить – прим. ред.) меня против семьи Салтанат. Бауржан Мусин – не знаю кто он. Все говорят, что он общественник", – говорил подсудимый.

После в Комитете уголовно-исполнительной системы МВД сообщили о проверке после слов, сказанных подсудимым Байжановым.

Однако позже судья заявила, что прокуратура не подтвердила факт давления Бишимбаева на Байжанова.