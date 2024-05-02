Суд над Бишимбаевым: как прошел первый день судебных прений

Сегодня начались судебные прения по делу экс-министра Куандыка Бишимбаева и его брата Бахытжана Байжанова. В суде выступила сторона гособвинения, передает NUR.KZ

Началось заседание с ходатайства защитников Бишимбаева об удалении из зала суда людей в футболках с надписью "За Салтанат - пожизненное". Адвокат заявил, что эти люди сидят прямо напротив присяжных и могут вызвать у них предубеждение.

Однако судья отказала в удовлетворении ходатайства, заявив, что суд не в праве указывать лицам, участвующим в процессе, в какой одежде они должны явиться в суд.

После этого судья объявила о решении суда касательно изменений в обвинительном акте против Бахытжана Байжанова - на прошлом заседании прокуроры отказались от обвинения в отношении Байжанова по статье 434 УК РК "Недонесение о преступлении".

Судья Айжан Кульбаева. Кадр из видео: youtube.com/@SupcourtRK

Сегодня судья постановила прекратить производство по делу по статье 434 УК РК в отношении Байжанова. Сейчас Байжанова обвиняют только по одной статье - укрывательство преступления. Он заявил, что свою вину не признает.

Помимо этого, на сегодняшнем заседании перед началом прений сторона потерпевших просила вызвать в качестве свидетеля на процесс бывшую жену Бишимбаева - Назым Кахарман. Однако судья в удовлетворении ходатайства отказала.

Далее судья разъяснила порядок проведения судебных прений. Первая часть прений состоит из речей гособвинителя, защитника, подсудимого, потерпевшего и его представителей. Они излагают свои позиции о доказанности или недоказанности вины подсудимого.

Вторая часть судебных прений пройдет без участия присяжных заседателей. Она также будет состоять из выступлений гособвинителя, потерпевшего и его представителей, представителя гражданского истца, защитника подсудимого, гражданского ответчика, в котором излагаются позиции по вопросам квалификации действий подсудимых, назначения наказания.

Первой на судебных прениях выступила гособвинитель Айжан Аймаганова. Она продемонстрировала объем смертельной гематомы, который образовался в голове Салтанат.

В своем выступлении гособвинитель отметила, что во время судебного процесса участники "не увидели в его глазах ни сожаления, ни сострадания, ни раскаяния".

Прокурор Айжан Аймаганова. Кадр из видео: youtube.com/@SupcourtRK

"Весь процесс Бишимбаев мастерски лжет, мастерски уходя от неудобных вопросов, показывая ложную открытость, стараясь не ошибиться. Но он совершил фатальную ошибку. Вся его версия о невиновности рухнула вмиг, когда в его сотовом телефоне был обнаружен видеоматериал с моментами мучения Салтанат. Он забыл, что снимал эти видео", - заявила Аймаганова.

Она также заявила, что второй подсудимый - Байжанов - занял "хитрую позицию".

"Байжанов позвонил в "скорую" в 19:54 вечера, спустя 5-6 часов после смерти Салтанат. Они продумывали, как замести следы преступления, создавая алиби и понимая, что Салтанат мертва.

Байжанов позвонил в "скорую" и сымитировал прямой массаж сердца Салтанат. Обращаю внимание, что когда приехал врач "скорой", он говорил, что Салтанат была накрыта с головой, как накрывают умершего человека", - считает прокурор.

После прокурора в суде выступил брат Салтанат Айтбек Амангельды. Он рассказал о своих отношениях с сестрой и также отметил, что не увидел раскаяния со стороны Бишимбаева.

Айтбек Амангельды. Фото: youtube.com/ҚР Жоғары Сот Кеңесі

"Для нас с вами это немыслимый акт жестокости, для него это был обычный четверг. 9 ноября для него обычный день, в котором он видит себя как лучшего представителя человечества, а всех остальных как инструменты служения ему и его целям. Поэтому вы не видите его слез, раскаяния, переживания, боли, только смех.

Этот человек, который сидит с закрытыми глазами, спит, все равно ему. Он пытается представить себя перед вами праведником, мусульманином, чтущим традиции и каноны, но это не мешает ему, пьяному, унижать достоинство других, которых он считает ниже себя, недостойными, на матах разговаривать", - заявил Айтбек.

Брат Салтанат Нукеновой также публично похвалил своих адвокатов и заявил, что они "бьются за Салтанат".

Игорь Вранчев, Жанна Уразбахова, Айтбек Амангельды. Фото: t.me/Jogargy_sot

Адвокат потерпевшего Жанна Уразбахова в своем выступлении заявила, что убийство Салтанат повлияло не только на семью Нукеновых, но и на весь Казахстан.

По ее словам, дело стало таким резонансным не только потому, что подсудимый является бывшим министром, а потому что предел терпения, связанный с бытовым насилием в стране, уже достигнут.

Кроме того, в своем выступлении Жанна Уразбахова отметила, что во время суда Куандык Бишимбаев не раз прибегал к актерскому мастерству.

Второй адвокат потерпевшего Дамир Ишмаметов заявил, что Бишимбаев и Байжанов, вероятно, планировали вывезти тело Салтанат из здания "Гастроцентра".

Еще один защитник потерпевшего Алия Омарова рассказала жуткие подробности последнего дня жизни Салтанат. По ее словам, в ночь смерти Салтанат Бишимбаев пытался снять унизительное видео с обнаженной девушкой.

Выступление потерпевшей стороны на прениях завершилось речью адвоката Игоря Вранчева. Тот заявил, что в день смерти Нукеновой Куандык Бишимбаев пытался создать себе алиби.

Также Вранчев заявил о садистических наклонностях Бишимбаева.

"На самом деле он получал огромное удовольствие, как он есть, по характеристикам его психологов, нарцисс и садист. Он испытывал садистическую потребность смакования того, что он сделал, и в ходе судебного заседания.

И своими действиями он Салтанат убил не только 9 ноября. Он продолжал ее убивать здесь, на ваших глазах, родственников, всего мира - смаковал и получал удовольствие", - сообщил адвокат.

Кроме того, Вранчев обратился к присяжным и назвал Бшимбаева "элитарным паразитом".

Также сегодня на прениях выступила адвокат Бишимбаева Лейла Рамазанова.

Суд над Куандыком Бишимбаевым

Напомним, суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта. Самого экс-министра обвиняют в убийстве и истязании жены Салтанат Нукеновой, а его брата - в укрывательстве преступления.

Процесс проходит в открытом режиме, а онлайн-трансляцию могут смотреть все желающие на YouTube-канале Верховного суда РК.

Судит обвиняемого по его же просьбе суд присяжных, состоящий из 12 человек. Несмотря на то, что трансляция ведется в онлайн-режиме, СМИ запрещено показывать лица присяжных, чтобы избежать давления на них. Ранее один из каналов был оштрафован за обнародование лиц присяжных заседателей.

К слову, на процесс ранее приезжала известная российская журналистка Ксения Собчак. Позже она объяснила свой интерес к этому делу.