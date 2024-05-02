Суд над Бишимбаевым: как прошел первый день судебных прений
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Сегодня начались судебные прения по делу экс-министра Куандыка Бишимбаева и его брата Бахытжана Байжанова. В суде выступила сторона гособвинения, передает NUR.KZ
Началось заседание с ходатайства защитников Бишимбаева об удалении из зала суда людей в футболках с надписью "За Салтанат - пожизненное". Адвокат заявил, что эти люди сидят прямо напротив присяжных и могут вызвать у них предубеждение.
Однако судья отказала в удовлетворении ходатайства, заявив, что суд не в праве указывать лицам, участвующим в процессе, в какой одежде они должны явиться в суд.
После этого судья объявила о решении суда касательно изменений в обвинительном акте против Бахытжана Байжанова - на прошлом заседании прокуроры отказались от обвинения в отношении Байжанова по статье 434 УК РК "Недонесение о преступлении".
Сегодня судья постановила прекратить производство по делу по статье 434 УК РК в отношении Байжанова. Сейчас Байжанова обвиняют только по одной статье - укрывательство преступления. Он заявил, что свою вину не признает.
Помимо этого, на сегодняшнем заседании перед началом прений сторона потерпевших просила вызвать в качестве свидетеля на процесс бывшую жену Бишимбаева - Назым Кахарман. Однако судья в удовлетворении ходатайства отказала.
Далее судья разъяснила порядок проведения судебных прений. Первая часть прений состоит из речей гособвинителя, защитника, подсудимого, потерпевшего и его представителей. Они излагают свои позиции о доказанности или недоказанности вины подсудимого.
Вторая часть судебных прений пройдет без участия присяжных заседателей. Она также будет состоять из выступлений гособвинителя, потерпевшего и его представителей, представителя гражданского истца, защитника подсудимого, гражданского ответчика, в котором излагаются позиции по вопросам квалификации действий подсудимых, назначения наказания.
Первой на судебных прениях выступила гособвинитель Айжан Аймаганова. Она продемонстрировала объем смертельной гематомы, который образовался в голове Салтанат.
В своем выступлении гособвинитель отметила, что во время судебного процесса участники "не увидели в его глазах ни сожаления, ни сострадания, ни раскаяния".
"Весь процесс Бишимбаев мастерски лжет, мастерски уходя от неудобных вопросов, показывая ложную открытость, стараясь не ошибиться. Но он совершил фатальную ошибку. Вся его версия о невиновности рухнула вмиг, когда в его сотовом телефоне был обнаружен видеоматериал с моментами мучения Салтанат. Он забыл, что снимал эти видео", - заявила Аймаганова.
Она также заявила, что второй подсудимый - Байжанов - занял "хитрую позицию".
"Байжанов позвонил в "скорую" в 19:54 вечера, спустя 5-6 часов после смерти Салтанат. Они продумывали, как замести следы преступления, создавая алиби и понимая, что Салтанат мертва.
Байжанов позвонил в "скорую" и сымитировал прямой массаж сердца Салтанат. Обращаю внимание, что когда приехал врач "скорой", он говорил, что Салтанат была накрыта с головой, как накрывают умершего человека", - считает прокурор.
После прокурора в суде выступил брат Салтанат Айтбек Амангельды. Он рассказал о своих отношениях с сестрой и также отметил, что не увидел раскаяния со стороны Бишимбаева.
"Для нас с вами это немыслимый акт жестокости, для него это был обычный четверг. 9 ноября для него обычный день, в котором он видит себя как лучшего представителя человечества, а всех остальных как инструменты служения ему и его целям. Поэтому вы не видите его слез, раскаяния, переживания, боли, только смех.
Этот человек, который сидит с закрытыми глазами, спит, все равно ему. Он пытается представить себя перед вами праведником, мусульманином, чтущим традиции и каноны, но это не мешает ему, пьяному, унижать достоинство других, которых он считает ниже себя, недостойными, на матах разговаривать", - заявил Айтбек.
Брат Салтанат Нукеновой также публично похвалил своих адвокатов и заявил, что они "бьются за Салтанат".
Адвокат потерпевшего Жанна Уразбахова в своем выступлении заявила, что убийство Салтанат повлияло не только на семью Нукеновых, но и на весь Казахстан.
По ее словам, дело стало таким резонансным не только потому, что подсудимый является бывшим министром, а потому что предел терпения, связанный с бытовым насилием в стране, уже достигнут.
Кроме того, в своем выступлении Жанна Уразбахова отметила, что во время суда Куандык Бишимбаев не раз прибегал к актерскому мастерству.
Второй адвокат потерпевшего Дамир Ишмаметов заявил, что Бишимбаев и Байжанов, вероятно, планировали вывезти тело Салтанат из здания "Гастроцентра".
Еще один защитник потерпевшего Алия Омарова рассказала жуткие подробности последнего дня жизни Салтанат. По ее словам, в ночь смерти Салтанат Бишимбаев пытался снять унизительное видео с обнаженной девушкой.
Выступление потерпевшей стороны на прениях завершилось речью адвоката Игоря Вранчева. Тот заявил, что в день смерти Нукеновой Куандык Бишимбаев пытался создать себе алиби.
Также Вранчев заявил о садистических наклонностях Бишимбаева.
"На самом деле он получал огромное удовольствие, как он есть, по характеристикам его психологов, нарцисс и садист. Он испытывал садистическую потребность смакования того, что он сделал, и в ходе судебного заседания.
И своими действиями он Салтанат убил не только 9 ноября. Он продолжал ее убивать здесь, на ваших глазах, родственников, всего мира - смаковал и получал удовольствие", - сообщил адвокат.
Кроме того, Вранчев обратился к присяжным и назвал Бшимбаева "элитарным паразитом".
Также сегодня на прениях выступила адвокат Бишимбаева Лейла Рамазанова.
Суд над Куандыком Бишимбаевым
Напомним, суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта. Самого экс-министра обвиняют в убийстве и истязании жены Салтанат Нукеновой, а его брата - в укрывательстве преступления.
Процесс проходит в открытом режиме, а онлайн-трансляцию могут смотреть все желающие на YouTube-канале Верховного суда РК.
Судит обвиняемого по его же просьбе суд присяжных, состоящий из 12 человек. Несмотря на то, что трансляция ведется в онлайн-режиме, СМИ запрещено показывать лица присяжных, чтобы избежать давления на них. Ранее один из каналов был оштрафован за обнародование лиц присяжных заседателей.
К слову, на процесс ранее приезжала известная российская журналистка Ксения Собчак. Позже она объяснила свой интерес к этому делу.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2094524-sud-nad-bishimbaevym-kak-proshel-pervyy-den-sudebnyh-preniy/