Суд над Куандыком Бишимбаевым: как прошел третий день прений
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Сегодня в Астане продолжились судебные прения по делу Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова. Стороны озвучили свои доводы и высказали запросы по мерам наказания для подсудимых, передает NUR.KZ.
Сегодня утром продолжил выступать с речью подсудимый Куандык Бишимбаев. Он начинал еще вчера вечером, однако был прерван судьей из-за окончания рабочего времени.
На сегодняшнем заседании судья несколько раз делала замечания подсудимому о том, что он повторяет свои показания. В конце своей речи Бишимбаев в очередной раз заявил, что не имел умысла убивать Салтанат.
После него слово в прениях перешло ко второму подсудимому Бахытжану Байжанову. Он заявил, что готов пройти проверку на детекторе лжи для подтверждения своих показаний.
"Меня обвиняют в том, что я помогал скрыть следы преступления, а именно якобы я мог вынести флакон нашатыря и рубашку. Почему все так уверены в этом? Эти предположения основаны на том, что их не нашли нигде.
Но на самом деле их могли не найти, потому что не везде искали. Четыре раза проверяли место происшествия: один раз - машину Бишимбаева, и три раза - одну и ту же VIP-кабинку. А другие места в ресторане - такие, как кухня или другие комнаты - даже не проверяли. Может быть, рубашка и флакон все еще там, в местах, которые не осмотрели… и почему вообще думают, что я должен был их убрать?" - заявил Байжанов.
После его выступления судья разрешила сторонам сделать краткие возражения на речи оппонентов.
Первой слово взяла прокурор Айжан Аймаганова. По ее словам, сторона защиты, выступая в прениях, намерено допустила моменты которые недопустимо говорить при присяжных.
"Защита говорит, что обвинением не доказано, зачем Бишимбаев убил Салтанат. Разве для того, чтобы убить, нужно сделать это для чего-то? Бишимбаев убил, движимый ревностью", - заявила гособвинитель.
При этом она подчеркнула, что Салтанат умерла не вечером, как утверждает сторона защиты, а в обед.
Далее представитель потерпевшего Игорь Вранчев, говоря о мотивах действий Бишимбаева, привел в пример Чикатило.
"Простой пример - для чего убивал Чикатило? У него были свои причины, которые здравым умом не объясняются. Человек хотел убивать. И здесь та же самая ситуация. Но у него была ревность, болезненное состояние в результате этой ревности, которое породило и ненависть, и заставляло его издеваться и измываться. Он сам сказал: "Я снимал это для того, чтобы унизить ее", - говорил представитель потерпевшего.
Также Вранчев настаивал на том, что Бишимбаев знал, что Салтанат уже умерла, когда вызывал "скорую".
"Живому человеку будут закрывать лицо, когда ждут скорую помощь? Бишимбаев знал, что она умерла, и закрыл лицо по одному обстоятельству: у нее были открыты глаза - и находиться в одной комнате, когда все выходит на поверхность… с жертвой, у которой открыты глаза и, возможно, смотрит на тебя… он не выдержал.
И последнее действие - закрыть ее и потом кричать "Салта", писать на видео завещание с имуществом, с ножом бегать по ресторану - это имитация", - заявил Вранчев.
После него слово взяли другие представители потерпевших.
При этом брат Салтанат Нукеновой Айтбек Амандельды выступил со своими возражениями, в том числе попросил сделать замечание адвокату Бишимбаева.
"Я прошу обратить внимание на моменты, которые произошли в прениях. Кусаинова использовала материалы российской экспертизы, ссылалась на них, прошу суд вынести постановление по этому поводу для Кусаиновой.
Газымжанов решил публично продемонстрировать фотографии тела Салтанат… они уже в интернете. Это было единственное, о чем я просил - чтобы эти кадры не выходили за рамки суда", - отметил он.
Далее высказались адвокаты Бишимбаева, его мать, а также адвокат Бахытжана Байжанова.
После реплики на выступления в прениях сделали сами подсудимые, после чего судья объявила перерыв. На этом завершилась первая часть судебных прений. Вторая часть прений сторон проходит в закрытом режиме без участия присяжных заседателей и представителей СМИ. Трансляция суда на сегодня завершена.
Следующее заседание состоится в понедельник, 6 мая, в 10:00.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2095739-sud-nad-kuandykom-bishimbaevym-kak-proshel-tretiy-den-preniy/