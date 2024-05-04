Суд над Куандыком Бишимбаевым: как прошел третий день прений

Сегодня в Астане продолжились судебные прения по делу Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова. Стороны озвучили свои доводы и высказали запросы по мерам наказания для подсудимых, передает NUR.KZ.

Сегодня утром продолжил выступать с речью подсудимый Куандык Бишимбаев. Он начинал еще вчера вечером, однако был прерван судьей из-за окончания рабочего времени.

На сегодняшнем заседании судья несколько раз делала замечания подсудимому о том, что он повторяет свои показания. В конце своей речи Бишимбаев в очередной раз заявил, что не имел умысла убивать Салтанат.

Куандык Бишимбаев в суде. Кадр из видео: youtube.com/Верховный суд РК

После него слово в прениях перешло ко второму подсудимому Бахытжану Байжанову. Он заявил, что готов пройти проверку на детекторе лжи для подтверждения своих показаний.

"Меня обвиняют в том, что я помогал скрыть следы преступления, а именно якобы я мог вынести флакон нашатыря и рубашку. Почему все так уверены в этом? Эти предположения основаны на том, что их не нашли нигде.

Но на самом деле их могли не найти, потому что не везде искали. Четыре раза проверяли место происшествия: один раз - машину Бишимбаева, и три раза - одну и ту же VIP-кабинку. А другие места в ресторане - такие, как кухня или другие комнаты - даже не проверяли. Может быть, рубашка и флакон все еще там, в местах, которые не осмотрели… и почему вообще думают, что я должен был их убрать?" - заявил Байжанов.

После его выступления судья разрешила сторонам сделать краткие возражения на речи оппонентов.

Первой слово взяла прокурор Айжан Аймаганова. По ее словам, сторона защиты, выступая в прениях, намерено допустила моменты которые недопустимо говорить при присяжных.

"Защита говорит, что обвинением не доказано, зачем Бишимбаев убил Салтанат. Разве для того, чтобы убить, нужно сделать это для чего-то? Бишимбаев убил, движимый ревностью", - заявила гособвинитель.

При этом она подчеркнула, что Салтанат умерла не вечером, как утверждает сторона защиты, а в обед.

Далее представитель потерпевшего Игорь Вранчев, говоря о мотивах действий Бишимбаева, привел в пример Чикатило.

"Простой пример - для чего убивал Чикатило? У него были свои причины, которые здравым умом не объясняются. Человек хотел убивать. И здесь та же самая ситуация. Но у него была ревность, болезненное состояние в результате этой ревности, которое породило и ненависть, и заставляло его издеваться и измываться. Он сам сказал: "Я снимал это для того, чтобы унизить ее", - говорил представитель потерпевшего.

Адвокат Игорь Вранчев. Кадр из видео: youtube.com/@SupcourtRK

Также Вранчев настаивал на том, что Бишимбаев знал, что Салтанат уже умерла, когда вызывал "скорую".

"Живому человеку будут закрывать лицо, когда ждут скорую помощь? Бишимбаев знал, что она умерла, и закрыл лицо по одному обстоятельству: у нее были открыты глаза - и находиться в одной комнате, когда все выходит на поверхность… с жертвой, у которой открыты глаза и, возможно, смотрит на тебя… он не выдержал.

И последнее действие - закрыть ее и потом кричать "Салта", писать на видео завещание с имуществом, с ножом бегать по ресторану - это имитация", - заявил Вранчев.

После него слово взяли другие представители потерпевших.

При этом брат Салтанат Нукеновой Айтбек Амандельды выступил со своими возражениями, в том числе попросил сделать замечание адвокату Бишимбаева.

"Я прошу обратить внимание на моменты, которые произошли в прениях. Кусаинова использовала материалы российской экспертизы, ссылалась на них, прошу суд вынести постановление по этому поводу для Кусаиновой.

Газымжанов решил публично продемонстрировать фотографии тела Салтанат… они уже в интернете. Это было единственное, о чем я просил - чтобы эти кадры не выходили за рамки суда", - отметил он.

Далее высказались адвокаты Бишимбаева, его мать, а также адвокат Бахытжана Байжанова.

После реплики на выступления в прениях сделали сами подсудимые, после чего судья объявила перерыв. На этом завершилась первая часть судебных прений. Вторая часть прений сторон проходит в закрытом режиме без участия присяжных заседателей и представителей СМИ. Трансляция суда на сегодня завершена.

Следующее заседание состоится в понедельник, 6 мая, в 10:00.