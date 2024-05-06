Дело об убийстве Салтанат Нукеновой: Бишимбаеву дали последнее слово перед приговором

Громкий судебный процесс по делу об убийстве Салтанат Нукеновой подходит к концу – подсудимым Куандыку Бишимбаеву и Бахытжану Байжанову предоставили последнее слово, передает корреспондент NUR.KZ.

Первым выступил Куандык Бишимбаев. Он отметил, что присяжным предстоит решить его судьбу.

"Это был мой выбор провести суд присяжных. Для меня это был непростой выбор, так как я понимал, что в стране нет человека, который так или иначе не был знаком с этим делом. Я осознавал, что с учетом развернутых в соцсетях и СМИ кампаний по разжиганию ненависти ко мне, искажению обстоятельств, очернению меня и моей семьи, я рискую, что любой присяжный будет предубежден против меня.

Несмотря на это, я и мои защитники решили пойти на открытый для СМИ суд с участием присяжных. Я преследовал цель - донести до 10 человек правду о том вечере и о наших с Салтанат отношениях, иметь возможность высказаться и быть выслушанным хотя бы 10 людьми.

Волей всевышнего вы стали моими судьями. Наверное, все в этом мире не просто так, и мы проходим испытания. Если вы верите в бога, а я верю, что он нас испытывает. В ту ночь я этот тест не прошел, я оскорбил лучшее, что есть во мне, что есть в каждом из людей.

Я это глубоко понимаю, раскаиваюсь, каюсь в этом каждый день. Мои действия стали причиной смерти любимого мной человека, причиной горя для ее семьи, друзей. Я прошу у них прощения, у всех граждан, чьи чувства были задеты.

Я прошу прощения у моих родителей, детей и друзей, мои ошибки омрачили их старость, принесли в их жизнь стыд, горе, тревогу и страх. Но я хочу сказать, что мои родители и родные ни в чем не виноваты. Это только моя вина и моя ноша", - зачитал Бишимбаев свою речь с листка.

Подсудимый заявил, что никогда и никому не желал смерти.

"Ни в один момент того вечера я не желал смерти своей супруге. Я не предполагал такого исхода. Я виноват, но не в умышленном убийстве.

С задержания я говорил правду, я не пытался, хотя имел возможности, скрыться и уйти от ответственности. Обвинение в умышленном убийстве с особой жестокостью мне предъявили через пару дней после задержания, не имея оснований, экспертиз и заключений, подтверждающих это. В СМИ и соцсетях появилась информация о вытекшем глазе, пробоинах, и с того дня следствие пошло с обвинительным уклоном", - заявил Бишимбаев.

Он снова заявил, что смерть Салтанат наступила по неумышленным причинам, о чем, по его словам, говорят результаты экспертиз.

"Все ее органы, кости, череп не повреждены, проникающих ранений нет. Первая экспертиза указывает, что смерть наступила через 6-8 часов после получения травм.

Газымжанов (адвокат подсудимого - прим. ред.) показал, что смерть наступила спустя 10 часов с той записи в моем телефоне. Я вызывал такси, чтобы уехать с Салтанат, но она не была одета, а позже уснула. Я не мог знать, что происходит в ее мозгу, что стало причиной смерти.

Был привлечен дополнительный эксперт, я считаю, он был привлечен чтобы изложить результаты с обвинительным уклоном и "натянуть" результаты под нужное обвинение", - зачитал Бишимбаев.

Он также заявил, что выводы эксперта носят предположительный характер, а сам эксперт якобы известен своими "сомнительными" экспертизами.

"Можно ли считать его экспертизу объективной и достоверной? Сделал он ее за 1 день - 3 января. Его экспертиза не доказывает умышленности, он не опровергает причину смерти. Он был единственным, кого допустили в зал суда, первых экспертов допросить не допустили", - заявил Бишимбаев.

Он добавил, что сейчас решается его судьба.

"Представьте на секунду мое положение, когда органы ведут работу с обвинительным необъективным уклоном, в соцсетях идет кампания по разжиганию ненависти, в ход пошла откровенная ложь.

Если раньше вам лгали о вытекшем глазе, то потом стали лгать, что я сбил ребенка. Все это неправда. Чем ужаснее ложь, тем легче в нее поверить. Все это делается с целью возбудить вашу ненависть.

Спросите себя: если бы это был не Бишимбаев, не экс-министр на скамье подсудимых, а обычный человек, было бы столько лжи, очернения в соцсетях? Обвиняли бы в столь тяжком преступлении без убедительных доказательств? Разве можно быть уверенным при таких сомнительных доказательствах и осудить на длительный срок?

На секунду представьте. Вы бы хотели такого суда для своих близких? Не дай бог, чтобы с кем-то такое произошло. Даже собранные доказательства говорят о неумышленности.

Вы единственные, кто слышал и видел обстоятельства дела, будьте объективными и беспристрастными, не идите на поводу пропаганды. Я виноват в смерти и буду отвечать за это, я виноват в причинении тяжкого вреда, который повлек смерть по неосторожности, но не в умышленном убийстве.

Спросите себя по совести: доказана ли моя вина в умышленном убийстве или систематических истязаниях? Оно выдвинуто без доказательств людьми, которые не знали о нашей жизни", - заявил подсудимый.

Он добавил, что присяжные вынуждены принимать решение в условиях "жесточайшего давления в СМИ и соцсетях", и попросил присяжных "не идти на поводу ни у кого".

"Никто не имеет права влиять на вас или заставить голосовать вопреки вашего мнения. Помните принцип, что сомнения толкуются в пользу обвиняемых, и этот принцип закреплен в УПК.

Когда уйдете в совещательную комнату, прочитайте вопросы и не торопитесь на них отвечать - моя судьба и жизнь зависит от вашего решения. Будьте объективными, гуманными, справедливыми, человечными. Не становитесь орудием ненависти, озлобленности и расправы.

Не будьте в плену навязанных предубеждений, не важно, кем я был раньше и какие должности занимал, я такой же человек и заслуживаю беспристрастного и объективного суда.

Я готов понести наказание и надеюсь, что оно станет искуплением моей вины. Я каюсь каждый день и глубоко сожалею, сам себя осуждаю за все те последствия, которые произошли. Прошу, будьте справедливы. Это мое последнее слово", - заключил Бишимбаев.

Прочитать последнее слово Бахытжана Байжанова можно здесь.

Убийство Салтанат Нукеновой

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", брата обвиняемого, - в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.

Суд над Куандыком Бишимбаевым

Суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта. Самого экс-министра обвиняют в убийстве и истязании жены Салтанат Нукеновой, а его брата - в укрывательстве преступления.

Процесс проходит в открытом режиме, а онлайн-трансляцию могут смотреть все желающие на YouTube-канале Верховного суда РК.

Судит обвиняемого по его же просьбе суд присяжных, состоящий из 12 человек. Несмотря на то, что трансляция ведется в онлайн-режиме, СМИ запрещено показывать лица присяжных, чтобы избежать давления на них. Ранее один из каналов был оштрафован за обнародование лиц присяжных заседателей.

Ранее на процесс ранее приезжала известная российская журналистка Ксения Собчак. Позже она объяснила свой интерес к этому делу.