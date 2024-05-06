Бишимбаев и Байжанов выступили с последним словом: как это было (видео)

В Астане продолжается судебный процесс по делу о смерти Салтанат Нукеновой. Сегодня в суде с последним словом выступили подсудимые Бишимбаев и Байжанов, передает корреспондент NUR.KZ.

Заседание суда транслировалось в онлайн-режиме на YouTube-канале Верховного суда РК.

Отметим, заседание прошло без участия гособвинителя Айжан Аймагановой, адвокатов потерпевшей стороны Жанны Уразбаховой, Алии Умаровой, Дамира Ишмаметова, адвоката Бишимбаева Балашова и адвоката Байжанова - Секерова.

Первым с последним словом выступил Куандык Бишимбаев. Он заявил, что присяжные вынуждены принимать решение в условиях "жесточайшего давления в СМИ и соцсетях", и попросил их "не идти на поводу ни у кого".

Вину в умышленном убийстве Бишимбаев не признал.

"Представьте на секунду мое положение, когда органы ведут работу с обвинительным необъективным уклоном, в соцсетях идет кампания по разжиганию ненависти, в ход пошла откровенная ложь. Если раньше вам лгали о вытекшем глазе, то потом стали лгать, что я сбил ребенка. Все это неправда. Чем ужаснее ложь, тем легче в нее поверить.

Все это делается с целью возбудить вашу ненависть. Спросите себя: если бы это был не Бишимбаев, не экс-министр на скамье подсудимых, а обычный человек, было бы столько лжи, очернения в соцсетях? Обвиняли бы в столь тяжком преступлении без убедительных доказательств?

(...) Я виноват в смерти и буду отвечать за это, я виноват в причинении тяжкого вреда, который повлек смерть по неосторожности, но не в умышленном убийстве. Спросите себя по совести: доказана ли моя вина в умышленном убийстве или систематических истязаниях? Оно выдвинуто без доказательств людьми, которые не знали о нашей жизни", - обратился Бишимбаев к присяжным.

После него выступил Бахытжан Байжанов. Он рассказал, что "эти дни вспоминал редкие встречи с Салтанат".

"И я думал о том, что она могла бы жить, как она могла бы дарить своим близким свою любовь, доброту и теплоту. Это был очень теплый и искренний человек. Сегодня уже никакими словами нельзя облегчить боль семьи и близких. Но если есть хоть какая-то возможность облегчить эту боль и утрату, я готов понести наказание.

Еще раз прошу прощения у семьи и близких Салтанат. От всего сердца с прискорбием выражаю соболезнования семье, родным и близким Салтанат и еще раз прошу у них прощения. Пусть земля будет для Салтанат пухом, пусть Всевышний примет ее", - выступил Байжанов.

Следующее заседание назначено на 10 мая.

Напомним, со 2 по 4 мая проходили судебные прения, на которых выступили гособвинитель, брат Салтанат Айтбек Амангельды, адвокаты потерпевшей стороны и защитники подсудимых.

Первой в судебных прениях выступила гособвинитель Айжан Аймаганова. В своей речи она подчеркнула, что во время судебного процесса участники "не увидели в глазах Бишимбаева ни сожаления, ни сострадания, ни раскаяния". Об этом говорил и брат Салтанат Нукеновой Айтбек Амангельды.

Прочитать подробнее о первом дне судебных прений можно здесь.

Во второй день прений в суде выступил защитник Бишимбаева Ерлан Газымжанов. Он заявил, что его подзащитного обвиняют "всего в трех случаях нанесения побоев".

"(…) Но три случая в год совместной жизни - это что, систематическое нанесение побоев? (...) Давайте каждого мужа... влезать в любую семью - и за три конфликта в год давать от 4 до 7 лет", - заявил адвокат.

За это высказывание защитник получил замечание от судьи, с чем он, однако, был не согласен. В ответ на замечание Газымжанов заявил, что судья якобы постоянно "угрожает только ему".

После адвоката в суде выступила мать Бишимбаева. Она ответила на заявление адвоката потерпевшей стороны Игоря Вранчева, назвавшего Бишимбаева "элитарным паразитом" и ярким представителем "старого Казахстана".

Подробнее о втором дне судебных прений читайте здесь.

Третий день судебных прений начался с речи самого Бишимбаева. После него слово взял второй подсудимый Байжанов, который заявил, что готов пройти проверку на детекторе лжи.

После всех выступлений стороны обменялись репликами, на этом первая часть прений завершилась. Подробнее о ней можно прочитать здесь.

Вторая часть прений прошла в закрытом режиме без участия присяжных заседателей и СМИ. Именно во второй части прений стороны просили о мере наказания для подсудимых.

После завершения второй части прений в суде сообщили, что сегодня, 6 мая, в суде с последним словом выступят подсудимые Бишимбаев и Байжанов.

Убийство Салтанат Нукеновой

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", брата обвиняемого, - в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.

Суд над Куандыком Бишимбаевым

Суд над Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта. Судит обвиняемого по его же просьбе суд присяжных, состоящий из 12 человек.

На суде гособвинитель озвучивал подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями.

Кроме того, прокурор рассказывал, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Сам подсудимый не признал вину в предъявленном ему обвинении.

Второй подсудимый, Байжанов, говорил, что не понимал, что Салтанат Нукенова умирает.