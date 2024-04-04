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"Смерть наступила через 6-8 часов после получения травм": результаты экспертизы тела Салтанат Нукеновой озвучили в суде

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Салтанат Нукенова
Салтанат Нукенова. Фото: instagram.com/aitym

На суде по делу экс-министра Куандыка Бишимбаева, которого обвиняют в убийстве своей гражданской жены Салтанат Нукеновой, зачитали результаты экспертизы трупа убитой, передает корреспондент NUR.KZ.

Адвокаты Айтбека Амангельды, брата Салтанат Нукеновой, выступающего потерпевшим по делу о ее убийстве, зачитали результаты экспертизы тела убитой девушки с подробным описанием множественных травм.

"Рассматриваются наружные контактные повреждения, в совокупности причинившие закрытую черепно-мозговую травму, приведшую к наступлению смерти Салтанат Нукеновой. Перечисленные повреждения соответствуют многократным ударно-травматическим воздействиям в область головы потерпевшей в количестве около 12-13 раз.

Учитывая ограниченные размеры и характер выявленных телесных повреждений в области головы трупа Нукеновой, которые в комплексе повреждений, составляющих закрытую черепно-мозговую травму, привели к ее смерти, выявлено, что травмирующий предмет имеет параметры твердых тупых предметов с ограниченной контактной поверхностью.

Кисть, сжатая в кулак, и обутая нога как травмирующие предметы имеют аналогичные характеристики.

В связи с чем, причинение закрытой черепно-мозговой травмы гражданке Нукеновой кистью, сжатой в кулак, и обутой ногой не исключается", - зачитали в суде.

Также экспертиза сделала выводы о времени наступления смерти.

"После причинения ЧМТ смерть Нукеновой наступила ориентировочно через 6-8 часов, что подтверждается результатами гистологического исследования. Перечисленные повреждения соответствуют многократному ударно-травматическому воздействию в область головы потерпевшей в количестве 12-13 раз.

Смерть наступила от сдавления головного мозга, субдуральной гематомы и отеков, развившихся в результате закрытой черепно-мозговой травмы", - говорится в заключении.

Также в экспертизе отмечается, что кровоизлияние в области шеи и другие повреждения в данной области могли образоваться при сдавливании шеи руками.

"В связи с массивностью повреждения головного мозга, диффузным характером его поражения, кровоизлиянием в ствол мозга, где располагаются центры регуляции жизненно-важных функций, дыхания и кровообращения, потерпевшая Нукенова после причинения ей ЗЧМТ и формирования окончательного объема травматических изменений находилась в состоянии значительного ограничения сознания (комы) и физической активности, лишивших потерпевшую способности к оказанию сопротивления или самозащиты", - говорится в заключении экспертизы.

Отмечается, что причинение всех повреждений при однократном падении с высоты собственного роста исключается.

"Однако в связи с установленной причиной наступления смерти Нукеновой в результате ЗЧМТ настоящим исследованием установление исхода сдавления шеи и его причинной связи с наступлением смерти не предоставляется возможным", - говорится в заключении.

В Астане прошло очередное заседание суда по делу экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева и директора "Гастроцентра" Бахытжана Байжанова.

Сегодня в суде был исследован телефон Салтанат Нукеновой. Гособвинитель зачитала заметку, сделанную в телефоне. В одной из них Салтанат написала, что Бишимбаев даже не извинился за измену.

В другой заметке убитая писала о своем виденье счастливых отношений с Бишимбаевым.

Сам подсудимый Куандык Бишимбаев высказался о стрессе, который испытывала Салтанат Нукенова в отношениях с ним.

Вчера Бишимбаев давал показания в суде. Он описал события дня перед смертью Салтанат и рассказал о концерте, во время которого между ним и Нукеновой начался конфликт. Также подсудимый озвучил свою версию того, что происходило после этого в ресторане BAU.

Также Бишимбаев говорил непосредственно о самой ночи, когда Салтанат получила травмы, приведшие к ее гибели. Он заявил, что, разозлившись, нанес ей несколько ударов, но другие повреждения она, по его словам, получила сама.

Прокурор ходатайствовала об исследовании протокола осмотра видеозаписей из ресторана BAU и осмотра места происшествия. Однако адвокаты потерпевшей стороны и брат Салтанат Нукеновой попросили не показывать публично фото и видео. Гособвинитель описывал, что происходило на записи.

3 апреля было просмотрено еще несколько видеозаписей, некоторые из которых уже демонстрировались публично. На одной, где слышен только звук, был записан разговор Бишимбаева и Нукеновой в ЦКЗ "Казахстан".

Также прокурор показывал кадры с записей камер видеонаблюдения в ресторане BAU, где видны синяки на лице Салтанат Нукеновой. А под конец дня все же были продемонстрированы сами моменты избиения девушки.

Ранее Айтбек Амангельды, брат Салтанат Нукеновой, выступающий потерпевшим по делу, также рассказал, что произошло в день смерти его сестры.

Он также показал в зале суда фото Салтанат Нукеновой с синяками на лице, заявил, что его сестра восемь раз пыталась уйти от Бишимбаева, не хотела официально регистрировать отношения с судимым экс-министром и планировала обратиться в полицию.

Убийство Салтанат Нукеновой

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в котором скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям, убийство и истязание, а его брата - в укрытии преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.

Ранее гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями. Рассказал прокурор и о том, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Подсудимый Бишимбаев не признал вину.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2077976-smert-nastupila-cherez-6-8-chasov-posle-polucheniya-travm-rezultaty-ekspertizy-tela-saltanat-nukenovoy-ozvuchili-v-sude/

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