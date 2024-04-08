Вопросы Бишимбаеву от присяжных озвучили в суде

В Астане продолжается судебное заседание по делу об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором обвиняют экс-министра экономики Куандыка Бишимбаева. Сегодня начали допрос свидетелей, передает корреспондент NUR.KZ.

Во время допроса Бишимбаева свои вопросы задали присяжные заседатели. Их озвучила судья. Первый вопрос присяжных касался того, была ли одежда потерпевшей в крови.

"Не могу судить, штаны подобрал, остальные вещи не видел", - ответил Бишимбаев.

"Почему не поставили условие, чтобы она, если будет выпивать, то они расстанутся. Может, ему (Бишимбаеву - прим.ред.) было выгодно, что она выпивала?" - спросили присяжные.

"Мы уже расставались несколько раз, каждый раз она говорила: "Я все поняла, буду держать себя в руках, больше не буду уходить, буду заниматься с психологом". Но в тот день я не хотел ее отпускать", - пояснил Бишимбаев.

Присяжные также спросили у Бишимбаева о том, есть ли у него документальное подтверждение наличия психических болезней у Салтанат. Бишимбаев заявил, что документального подтверждения нет. Такой же вопрос от присяжных касался наличия алкогольной зависимости. А еще у подсудимого спросили, может ли кто-то еще подтвердить алкогольную зависимость Салтанат, о которой говорил Бишимбаев.

"Все, кто ее знал, видели, что она злоупотребляет", - добавил Бишимбаев.

Поинтересовались присяжные заседатели и тем, как мать подсудимого относилась к Салтанат и гражданскому браку.

"В целом, изначально всегда хорошо, и ей никто ничего не говорил. Я родителям говорил: "Не вмешивайтесь". Хорошее отношение. Но, конечно, мама была свидетелем наших ссор. Она мне часто говорила о том, что у нее есть беспокойства на этот счет", - рассказал Бишимбаев.

"Были ли в предыдущих браках случаи насилия?" - озвучила судья вопрос присяжных.

"В предыдущем браке я прожил 14 лет. Может, в самом начале у нас были какие-то ссоры, но там мы сразу договорились, что, если что-то начинало такое происходить, я просто уходил. Только начиналась ссора, я говорил: "Давай, я лучше пойду, не будем ссориться, остынем". Но в случае Салтанат я не мог так поступить - я уходил, тогда уходила она. Я сделал вывод, что если я уйду, она все бросает и убегает", - сказал подсудимый.

На сегодняшнем судебном заседании по делу экс-министра Куандыка Бишимбаева была зачитана запись в блокноте Бишимбаева, сделанная, по словам его адвокатов, Нукеновой. Это доказательство со стороны защитников Бишимбаева удивило судью.

Помимо этого, Бишимбаев заявил, что обращался к ясновидящей по вопросам бизнеса. Также он пояснил, почему позвонил ясновидящей, а не в "скорую".

Также адвокаты Бишимбаева ходатайствовали о вызове в суд еще нескольких свидетелей. На это адвокат стороны потерпевших заявил, что над затягиванием этого процесса "смеется весь мир"

Во время судебного заседания Бишимбаев также ответил, требовалась ли ему самому психологическая помощь. После Куандык Бишимбаев ответил, зачем тащил Нукенову за волосы в ресторане.

Помимо этого, на заседании суда по делу Куандыка Бишимбаева адвокат стороны потерпевших зачитал отрывок допроса подсудимого после задержания на месте смерти Салтанат Нукеновой. Бишимбаев рассказал о состоянии Салтанат перед смертью.

Напомним, на прошлой неделе в суде был исследован телефон Салтанат Нукеновой. Гособвинитель, в том числе, зачитывала заметки, сделанные в телефоне погибшей. В одной из них Салтанат написала, что Бишимбаев даже не извинился за измену. В другой заметке убитая писала о своем виденье счастливых отношений с Бишимбаевым.

Помимо этого, подсудимый Бишимбаев дал показания. Он высказался о стрессе, который в отношениях испытывала Нукенова. Подсудимый также описал события дня перед смертью Салтанат и рассказал о концерте, во время которого между ним и Нукеновой якобы завязался конфликт. Также подсудимый озвучил свою версию того, что происходило после этого в ресторане BAU.

Далее Бишимбаев говорил непосредственно о самой ночи, когда Салтанат получила травмы, приведшие к ее гибели. Он заявил, что, разозлившись, нанес ей несколько ударов, но другие повреждения она, по его словам, получила сама.

Он также объяснил, зачем попросил удалить записи с камер видеонаблюдения.

Отметим, что адвокаты потерпевшей стороны и брат Салтанат Нукеновой попросили не показывать публично фото и видео, на которых видно тело уже умершей Салтанат.

Во время заседания гособвинение показало кадры с записей камер видеонаблюдения в ресторане BAU, где видны синяки на лице Салтанат Нукеновой. А под конец дня все же были продемонстрированы сами моменты избиения девушки.

На предыдущем заседании были озвучены результаты экспертизы тела Нукеновой.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра" - по некоторым данным, брата обвиняемого, - в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.

Ранее гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями. Рассказал прокурор и о том, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Подсудимый Бишимбаев не признал вину, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.