Суд запретил показывать публично фото травм Салтанат Нукеновой

На заседании по делу Куандыка Бишимбаева прокурор ходатайствовала об исследовании протокола осмотра видеозаписей из ресторана "Бау" и осмотра места происшествия, передает корреспондент NUR.KZ.

Прокурор в столичном суде ходатайствовала о просмотре видеозаписей из ресторана "Бау", где произошло преступление, и ЦКЗ "Казахстан", где в день смерти Салтанат Нукеновой она побывала вместе с Куандыком Бишимбаевым.

Судья заявила, что до просмотра видеозаписей нужно сначала исследовать процессуальный документ - это протоколы осмотра видеозаписей и места происшествия.

Адвокаты потерпевшей стороны и брат Салтанат Айтым Нукенов попросили не показывать публично фото и видео "которые сложно смотреть" - адвокат добавил, что речь о фототаблицах трупа и все, что связано с телесными повреждениями.

Сам Куандык Бишимбаев заявил, что он наоборот хотел бы, чтобы видео и фото показали публично.

"Я бы наоборот хотел (показать телесные повреждения - прим. ред.), чтобы общество знало, что, то, о чем говорилось, не соответствует действительности", - заявил Бишимбаев.

Судья постановил не показывать фото публично, чтобы они не были "на обозрении общества", и показать их только присяжным.

Суд по делу Куандыка Бишимбаева

Сегодня в первой половине дня подсудимый Куандык Бишимбаев, который обвиняется в убийстве и истязании своей гражданской супруги Салтанат Нукеновой, рассказал об обстоятельствах смерти девушки.

Начал свои показания Бишимбаев с утра 8 ноября 2023 года. Он описал события дня и рассказал о концерте, во время которого между ним и Нукеновой начался конфликт. Также подсудимый озвучил свою версию того, что происходило после этого в ресторане "Бау".

В ходе допроса стороне защиты Бишимбаева сделали замечание за введение суда в заблуждение.

Далее Куандык Бишимбаев рассказывал непосредственно о самой ночи, когда Салтанат получила травмы, приведшие к ее гибели. По словам подсудимого, некоторые травмы до своей смерти Нукенова получила сама. Однако он заявил, что позже все же разозлившись нанес ей несколько ударов.

Позже он рассказал, зачем попросил удалить записи с камер видеонаблюдения.