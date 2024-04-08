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"Весь мир смеется, что заседание растянуто": адвокат стороны потерпевших – о суде Бишимбаева

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Сторона потерпевших в суде над Бишимбаевым
Сторона потерпевших в суде над Бишимбаевым. Фото: t.me/Jogargy_sot

В столице продолжается суд по делу Куандыка Бишимбаева – адвокат стороны потерпевших заявил, что над затягиванием этого процесса "смеется весь мир", передается корреспондент NUR.KZ.

Адвокаты Бишимбаева ходатайствовали о вызове в суд еще нескольких свидетелей, в том числе дополнительных экспертов: врача, с которым в день смерти Салтанат Нукеновой связывался брат Бишимбаева, а также второго полицейского, приехавшего на вызов по факту смерти.

Адвокат стороны защиты Игорь Вранчев возразил.

"Судом было уже определено вызвать эксперта, он принимал участие в комиссионной экспертизе. И я прошу обратить внимание на обоснование защитников Бишимбаева, ими было сказано: гистологи могут подтвердить, что эксперт не видел гистологические образцы.

У меня вопрос: вы уже переговорили с гистологом, что он может подтвердить? Откуда у вас такое мнение? Уважаемый суд, я прошу обратить внимание на это. (…)

Вызов одного эксперта и его допрос, в принципе, может исключить необходимость тянуть это все и вызывать каждого эксперта. (..) Благодаря желанию подсудимого Бишимбаева практически весь мир (следит за процессом – прим.авт.) и весь мир смеется, что у нас это заседание слишком растянуто", — заявил защитник.

Выслушав мнения сторон, судья постановила отказать адвокатам Бишимбаева в их ходатайстве.

"Суд постановил в полном объеме отказать в ходатайстве защиты", — заявила судья, добавив, что вызов дополнительных свидетелей будет затягивать дело.

Ранее на процессе судья озвучила список свидетелей, которых планируется вызвать на допрос. Среди них сестры Салтанат Нукеновой, ее подруга, а также врач скорой помощи, который "первым увидел Салтанат безжизненной", сотрудник полиции, приехавший на вызов, управляющий рестораном "Бау", а также работники, проводившие ремонт в ресторане в день трагедии.

Напомним, в Астане продолжается судебное разбирательство по делу экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева. Его обвиняют в убийстве Салтанат Нукеновой.

Сегодня была зачитана запись в блокноте Бишимбаева, сделанная, по словам его адвокатов, Нукеновой. Это доказательство со стороны защитников Бишимбаева удивило судью.

Гособвинение и адвокаты потерпевшей стороны указали на то, что происхождение этой записи и блокнота не установлено, в ходе досудебного расследования этот блокнот не был представлен в качестве доказательства. Поэтому суд отклонил в удовлетворения ходатайства о приобщении записи в качестве доказательства.

На прошлой неделе в суде был исследован телефон Салтанат Нукеновой. Гособвинитель зачитала заметку, сделанную в телефоне. В одной из них Салтанат написала, что Бишимбаев даже не извинился за измену. В другой заметке убитая писала о своем виденье счастливых отношений с Бишимбаевым.

Показания дал и сам Бишимбаев. Он описал события дня перед смертью Салтанат и рассказал о концерте, во время которого между ним и Нукеновой начался конфликт. Также подсудимый озвучил свою версию того, что происходило после этого в ресторане BAU.

В частности, он рассказал непосредственно о самой ночи, когда Салтанат получила травмы, приведшие к ее гибели. Он таже заявил, что разозлившись, нанес ей несколько ударов, но другие повреждения она, по его словам, получила сама.

Прокурор ходатайствовала об исследовании протокола осмотра видеозаписей из ресторана BAU и осмотра места происшествия. Однако адвокаты потерпевшей стороны и брат Салтанат Нукеновой попросили не показывать публично фото и видео. Гособвинитель описывал, что происходило на записи.

3 апреля было просмотрено еще несколько видеозаписей, некоторые из которых уже демонстрировались публично. На одной, где слышен только звук, был записан разговор Бишимбаева и Нукеновой в ЦКЗ "Казахстан".

Изначально прокурор показывал кадры с записей камер видеонаблюдения в ресторане BAU, где видны синяки на лице Салтанат Нукеновой. Но под конец дня все же были продемонстрированы сами моменты избиения девушки.

Убийство Салтанат Нукеновой

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова — гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в котором скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям, убийство и истязание, а его брата - в укрытии преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.

На одном из заседаний гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями.

Сообщалось также, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. По словам прокурора, Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление. Однако сам подсудимый Бишимбаев не признал вину.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2080682-ves-mir-smeetsya-chto-zasedanie-rastyanuto-advokat-o-sude-bishimbaeva/

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