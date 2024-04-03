Синяки на лице за несколько часов до смерти Салтанат Нукеновой показали в суде

В суде столицы по делу Куандыка Бишимбаева прокурор показал кадры с записей камер видеонаблюдения в ресторане "Бау", где видны синяки на лице Салтанат Нукеновой, передает корреспондент NUR.KZ.

На видеозаписи с камер на входной группе в ресторане "Бау" этот момент запечатлен в 7:17 утра.

"Хочу обратить внимание, что у Нукеновой на лице видно синяки под глазами, и она одета в пальто на голое тело", - пояснил прокурор.

Нукенова на записях видеокамер. Скриншот: youtube.com/ҚР Жоғары Сот Кеңесі

Бишимбаева попросили пояснить, откуда на лице Салтанат Нукеновой взяли синяки.

"У нас в 3.30-4.00 в туалете возник инцидент, и час, когда мы выходили - мы выпившие. Либо она ударилась об унитаз, когда падала, либо об пол. Возможно, синяк от одного из этих падений", - заявил Бишимбаев.

Отметим, что ранее Бишимбаев на допросе заявил, что Салтанат Нукенова якобы сама ударилась лицом об унитаз, когда при конфликте с ним в туалете она пыталась снять с себя подаренную им одежду. Далее, по словам Бишимбаева, его жена также сама билась лицом и другими частями тела об пол и стены.

Напомним, что ранее прокурор сообщала о времени, когда видеокамера на другом этаже ресторана зафиксировала избиение Салтанат Нукеновой Бишимбаевым в общем зале - это было также около 7-ми утра.

Убийство Салтанат Нукеновой

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастро-центра", в котором скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

Ранее брат погибшей Нукеновой также заявил, что настаивает на том, чтобы суд над Куандыком Бишимбаевым проходил в открытом режиме, так как семья погибшей опасается влияния семьи Бишимбаевых на судебный процесс.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.

В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям, убийство и истязание, а его брата - в укрытии преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные. Ранее мы рассказывали, как проходит отбор.

Судить обвиняемого будет суд присяжных, состоящий из 12 человек, которых отобрали ранее.

Также гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями.

Кроме того, прокурор рассказал, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Сам подсудимый не признал вину в предъявленном ему обвинении.

Второй подсудимый, Байжанов, рассказал, что не понимал, что Салтанат Нукенова умирает.

1 апреля экс-министр Куандык Бишимбаев, которого обвиняют в убийстве своей гражданской супруги Салтанат Нукеновой, выступил в суде со своей версией случившегося. Бишимбаев сказал, что "не рассчитывает на прощение".

Также в зале суда зачитали переписку от 9 ноября 2023 года между двумя подсудимыми - Бишимбаевым и директором "Гастроцентра" Байжановым.

Куандык Бишимбаев в свою очередь рассказал, как впервые познакомился с Салтанат. Также он сообщил о том, когда начались проблемы в отношениях с Салтанат.

Кроме того, дал показания сам подсудимый, он заявил, что в его действиях не было умысла и не было особой жестокости, но без ссоры, которая произошла между ним и Салтанат, трагедии в этот вечер могло не произойти.

А сегодня в суде Бишимбаев рассказал о последнем дне жизни Нукеновой.

В ходе допроса адвокаты Бишимбаева продемонстрировали в суде огромные фото VIP-зала, где произошло преступление. Однако адвокат потерпевших заметила, что фото сделаны в марте, то есть уже после убийства. Тем самым защитники подсудимого ввели суд в заблуждение. Судья сказала, что суд примет соответствующие меры при вынесении окончательного решения по делу.

Также сегодня в суде рассказали, что засняли камеры ресторана "Бау", где скончалась Салтанат Нукенова.

Отметим, суд запретил показывать публично фото травм Салтанат Нукеновой.