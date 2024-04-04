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"Просил походить к психологу": Бишимбаев высказался о стрессе, который в отношениях испытывала Нукенова

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Куандык Бишимбаев в зале суда
Куандык Бишимбаев в зале суда. Кадр из видео: youtube.com/@SupcourtRK

В Астане продолжается суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым и директором "Гастроцентра" Бахытжаном Байжановым. Бишимбаева обвиняют в убийстве жены, передает корреспондент NUR.KZ.

На сегодняшнем судебном заседании было изучено содержание телефона Салтанат Нукеновой. В том числе заметки в смартфоне погибшей.

Так, прокурор зачитала заметку, сделанную 11 октября 2023.

"Пока я ждала и верила, что все у нас наладится, - уже всем мы осветили свою историю - и действительно могло бы наладиться. Когда ты уже к июлю успокоился, был добр ко мне. Но ты не поверил, когда я просила остаться, просила вернуться. Ты послушал маму, так как мама уже переживала за тебя. Ведьму эту, Гульнару, которая, как тапочек, переобулась в воздухе.

Я и маме не говорила, что не люблю тебя и мне тебя жаль… но она уже хотела, чтобы мы расстались, так как ты устраивал им террор. И дети уже все видели. Ты всем поверил, но не мне, что я раскаиваюсь из-за уходов. Это из-за старых паттернов, из-за того, что я была на стрессе бесконечном… и в Алматы, на стрессе, когда хотела один раз выспаться по-человечески… и за то, что я ревновала из-за твоих шантажей, и того, что начиталась из-за того, что я не в браке и никак не защищена, и за то, что перед всеми выгляжу плохой.

И за все эти обиды я сама извинялась у тебя, но ты решил избавиться от меня, а не получилось. Теперь от тебя избавлюсь я, погуляю, поищу, может, замену. Если не найду, вернусь к тебе, хорошо?" - зачитала прокурор.

Бишимбаев пояснил, что в этом тексте Салтанат говорит "о паттернах уходов, и что это было причиной моих упреков к ней".

В свою очередь адвокат потерпевших заявила, что это личные заметки Салтанат, комментировать и интерпретировать которые Бишимбаев со своей стороны не может.

"Момент про "начиталась" - я говорил, что поведение у нее было тревожное, и она начиталась статей или книг на тему нарциссизма и начала это преувеличивать. Когда говорит о старых паттернах - это ее привычка все время уходить. Она говорила, что у нее тип отношений называется тревожно-избегающий, психологически она такого типажа. Это она и называет старыми паттернами. Поэтому я и просил, чтобы она начала ходить к психологу и психиатру", - рассказал подсудимый.

Напомним, на предыдущем судебном заседании прокурор ходатайствовала об исследовании протокола осмотра видеозаписей из ресторана "Бау" и осмотра места происшествия. Однако адвокаты потерпевшей стороны и брат Салтанат Нукеновой попросили не показывать публично фото и видео.

Позже прокурор описал, что происходило на записи.

Кроме того, после перерыва адвокат второго подсудимого Байжанова выступил с просьбой рассадить его с Бишимбаевым. По словам защитника, между ними произошла перепалка.

Далее было просмотрено еще несколько видеозаписей, некоторые из которых уже демонстрировались публично. На одной, где слышен только звук, был записан разговор Бишимбаева и Нукеновой в ЦКЗ "Казахстан".

Также Бишимбаев описывал события дня перед смертью девушка и рассказывал о концерте, во время которого между ним и Нукеновой начался конфликт. Также подсудимый озвучил свою версию того, что происходило после этого в ресторане "Бау".

В ходе допроса стороне защиты Бишимбаева сделали замечание за введение суда в заблуждение.

Далее Куандык Бишимбаев говорил непосредственно о самой ночи, когда Салтанат получила травмы, приведшие к ее гибели. По словам подсудимого, некоторые травмы до своей смерти Нукенова получила сама. Однако он заявил, что позже все же разозлившись нанес ей несколько ударов.

Позже он объяснял, зачем попросил удалить записи с камер видеонаблюдения.

Убийство Салтанат Нукеновой

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии – в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра" –родственника Бишимбаева, – в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям, убийство и истязание, а его брата – в укрытии преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.

Ранее гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями. Рассказал прокурор и о том, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Подсудимый Бишимбаев не признал вину.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2078645-prosil-pohodit-k-psihologu-bishimbaev-vyskazalsya-o-stresse-kotoryy-v-otnosheniyah-ispytyvala-nukenova/

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