Как Бишимбаев бил Салтанат Нукенову в ресторане, показали в суде

В столичном суде при рассмотрении дела Салтанат Нукеновой прокурор показал кадры видеозаписи из ресторана "Бау", на которых Бишимбаев наносит удары своей жене, передает корреспондент NUR.KZ.

"В 07:16 Бишимбаев выходит из лифта и берет за волосы Нукенову, пинает ногами. Нукенова лежит в этот момент на полу. Затем он поднимает ее за волосы и наносит также удары по лицу. Снова бьет, отходит от нее, обратно возвращается и, дергая за волосы, тащит ее. За волосы пытается в VIP-кабинку завести. Далее он заводит ее в уборную, как я понял.

В 07:19 он выводит ее из уборной, держа за волосы, и тащит в сторону VIP-кабинки", – озвучил происходящее на видеозаписи прокурор.

Отметим, что указанные видео содержат сцены насилия – их мы не публикуем по этическим соображениям.

Салтанат Нукенова и Куандык Бишимбаев в ресторане. Кадр из видео: youtube.com/Верховный суд РК

На другой камере видеонаблюдения, как отметил прокурор, видно, что до момента избиения Бишимбаев прижал Нукенову в лифте.

Адвокат потерпевшей стороны отметила, что при выходе из лифта у Салтанат видно гематомы на лице: "Живой из этой кабинки она уже не вышла в тот день".

Салтанат Нукенова и Куандык Бишимбаев. Кадр из видео: youtube.com/Верховный суд РК

Напомним, сегодня в Астане продолжается судебное заседание по делу Куандыка Бишимбаева – трансляцию в прямом эфире ведет Верховный суд РК.

Ранее прокурор ходатайствовала об исследовании протокола осмотра видеозаписей из ресторана "Бау" и осмотра места происшествия. Однако адвокаты потерпевшей стороны и брат Салтанат Нукеновой попросили не показывать публично фото и видео.

Позже прокурор описал, что происходило на записи.

Кроме того, после перерыва адвокат второго подсудимого Байжанова выступил с просьбой рассадить его с Бишимбаевым. По словам защитника, между ними произошла перепалка.

Далее было просмотрено еще несколько видеозаписей, некоторые из которых уже демонстрировались публично. На одной, где слышен только звук, был записан разговор Бишимбаева и Нукеновой в ЦКЗ "Казахстан".

Отметим, что в первой половине дня Бишимбаев описывал события дня перед смертью девушка и рассказывал о концерте, во время которого между ним и Нукеновой начался конфликт. Также подсудимый озвучил свою версию того, что происходило после этого в ресторане "Бау".

В ходе допроса стороне защиты Бишимбаева сделали замечание за введение суда в заблуждение.

Далее Куандык Бишимбаев говорил непосредственно о самой ночи, когда Салтанат получила травмы, приведшие к ее гибели. По словам подсудимого, некоторые травмы до своей смерти Нукенова получила сама. Однако он заявил, что позже все же разозлившись нанес ей несколько ударов.

Позже он объяснял, зачем попросил удалить записи с камер видеонаблюдения.

Убийство Салтанат Нукеновой

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии – в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра" –родственника Бишимбаева, – в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям, убийство и истязание, а его брата – в укрытии преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.

Ранее гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями. Рассказал прокурор и о том, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Подсудимый Бишимбаев не признал вину.