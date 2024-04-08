"Чтоб не терять времени": Бишимбаев – о том, зачем тащил Нукенову за волосы в ресторане

В суде по делу Бишимбаева адвокаты потерпевшей стороны спросили подсудимого, с какой целью он тащил Салтанат Нукенову за волосы, как зафиксировали камеры видеонаблюдения, передает корреспондент NUR.KZ.

Адвокаты стороны потерпевших спросили подсудимого Куандыка Бишимбаева, зачем он тащил Салтанат за волосы в VIP-кабинке (согласно ранее показанным в суде записям с камер видеонаблюдения, Бишимбаев потащил девушку после нанесения ей ударов по лицу и пинков ногами).

"Мне хотелось принудить ее встать. Я помню, что в туалете я ее пытался поднять, она очень долго не вставала.

Я хотел, чтобы она резко встала, и мы не теряли времени, если честно. Чтобы она встала — принудить ее — чтобы мы пошли и оделись", — ответил Бишимбаев.

Незадолго до этого брат Салтанат Нукеновой, Айтбек Амангельды, задавая вопросы подсудимому, спросил у него, знает ли тот другие способы поднять человека, кроме как взять за волосы. Бишимбаев ответил, что он был "во взвинченном состоянии".

Напомним, в Астане продолжается судебное разбирательство по делу экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева. Его обвиняют в убийстве Салтанат Нукеновой.

На прошлой неделе в ходе заседания суда подсудимый Бишимбаев рассказал, сколько раз поднимал руку на Салтанат. Тогда сообщалось, что подобное было "всего 2 раза в жизни - 20 октября и 9 марта". Он также заявил, что не считает побои систематическими.

Позже Бишимбаев и вовсе заявил, что некоторые травмы до своей смерти Нукенова получила сама. Он также заявил, что позже все же разозлившись нанес ей несколько ударов.

Также в ходе своих показаний Бишимбаев сообщил, что был осторожен, когда избивал Салтанат Нукенову.

Родные погибшей Салтанат Нукеновой после показаний Бишимбаева заявили, что он "перевирает по кругу".

Убийство Салтанат Нукеновой

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова — гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в котором скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям, убийство и истязание, а его брата - в укрытии преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.

На одном из заседаний гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями.

Сообщалось также, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. По словам прокурора, Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление. Однако сам подсудимый Бишимбаев не признал вину.