Бишимбаев вновь не признал вину, несмотря на видео истязаний, показанные в суде

В Астане продолжается судебное заседание по делу об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором обвиняют экс-министра экономики Куандыка Бишимбаева, передает корреспондент NUR.KZ.

Судья уточнила, после допроса сторонами по эпизоду истязания изменилась ли позиция подсудимого касательно признания вины.

"Я не признаю вину, я никогда не истязал Салтанат в том виде вот..." - заявил Бишимбаев.

Судья обратилась и к эпизоду убийства, отметив, что уже была просмотрена видеозапись, часть материалов дела исследованы.

Я виноват, я всегда... Я виноват в ее смерти, я чувствую это чувство вины", - сообщил подсудимый.

"На протяжении трех заседаний я слушаю, как вы это все рассказываете с эмоциями и подробностями, уточните конкретно свою позицию", - прервала его судья.

"Я не признаю вину в умышленном убийстве с особой жестокостью, но в том, что в ее смерти есть моя вина, я признаю. Мои действия причинили, вызвали ее смерть, я глубоко раскаиваюсь и испытываю чувство вины. Но чтобы я хотел ее убить умышленно с особой жестокостью, истязал ее - я не могу с этим согласиться. Да, побил, да, нанес побои, но не с целью причинить ей смерть. И вообще не думал, что такие последствия будут", - отметил Бишимбаев.

Судья задала ему уточняющий вопрос - "как понять не с целью причинить смерть, если вы наносите такие удары с силой в голову, жизненно важные органы?"

"Я наносил побои, я признаю, но я не считал, что пощечина может причинить смерть. Не было мысли у меня, что у нее может произойти черепно-мозговая травма", - говорит подсудимый.

Убийство Салтанат Нукеновой

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в котором скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

Ранее брат погибшей Нукеновой также заявил, что настаивает на том, чтобы суд над Куандыком Бишимбаевым проходил в открытом режиме, так как семья погибшей опасается влияния семьи Бишимбаевых на судебный процесс.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.

В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям, убийство и истязание, а его брата - в укрытии преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные. Ранее мы рассказывали, как проходит отбор.

Судит обвиняемого суд присяжных, состоящий из 12 человек, которых отобрали ранее.

Также гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями.

Кроме того, прокурор рассказал, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Сам подсудимый не признал вину в предъявленном ему обвинении.

Второй подсудимый, Байжанов, рассказал, что не понимал, что Салтанат Нукенова умирает.

Также на суде выступил брат Салтанат Нукеновой, который рассказал о том, как девушка и Бишимбаев познакомились, и о том, что происходило в день убийства. Айтбек Амангельды рассказал, что Салтанат 8 раз пыталась уйти от гражданского супруга.

Один из свидетелей рассказал, как удалялись записи с камер наблюдения в "Гастроцентре" по просьбе Бишимбаева. Еще одна свидетельница по делу сообщала, что "Гастроцентр" осматривала служба госохраны.

Другой свидетель отметил, что Бишимбаев после убийства находился с ножом. А бывший водитель матери подсудимого рассказывал, как он перевозил телефон девушки.

Также Бигимбаев в своих показаниях рассказал, что "был начеку", избивая Салтанат. Помимо этого, он рассказал, почему звонил гадалке, когда девушка умирала, вместо того, чтобы вызвать скорую помощь.