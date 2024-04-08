"Думал, дам ей обезболивающее, когда проснется": Бишимбаев о состоянии Салтанат перед смертью

На заседании суда по делу Куандыка Бишимбаева адвокат стороны потерпевших зачитал отрывок допроса подсудимого после задержания на месте смерти Салтанат Нукеновой, передает корреспондент NUR.KZ.

Как зачитал адвокат, прибывший на место происшествия следователь обратился к Бишимбаеву со словами: "Ты что, брат, зачем ты так сделал, Куандык?".

Бишимбаев ответил: "Нет, я так не делал". Далее последовал вопрос: "Ты же ее избил?". Бишимбаев ответил "Да, я побил, она спала с утра". Следователь возразил: "Ты ее избил, она не спала, она в телесных повреждениях, у вас конфликт был?".

"Мы с ней ругались, я ее побил, это правда. Она утром не проснулась, она спала еще час назад. Спала, храпела, мы ругались до утра. Я во всем признаюсь. Она дышала, храпела, спала. (…) Драка была ночью, я побил ее ночью, где-то в 7 утра закончилось.

Она уснула, я не мог понять. Мы много выпили, в какой-то момент она свалилась, начала храпеть – я позвал братишку, он приехал в 8 или 9 (часов утра – прим. ред.). Я хотел вместе с ним отвезти ее домой, было неудобно, но он мне сказал: "Она спит, пусть выспится", – ответил Бишимбаев.

Далее, как зачитал адвокат из допроса, Бишимбаев дал поручение своему брату закрыть ресторан, "чтобы никто сегодня не приходил".

Ссылаясь на допрос, адвокат добавил, что после пробуждения Салтанат Бишимбаев планировал дать ей обезболивающее.

"Она спала, я спал, где-то в час проснулся – она спит. Позвонил братишке, попросил принести аспирин, у меня голова болит. Я думал, что она проснется – и я дам ей обезболивающее К. (название препарата сокращено – прим. ред.). Она спала, храпела. Пытался разбудить ее, дать воды, она спала. Мы не стали ее будить. Я пытался разбудить ее через два часа.

Мы сюда вышли с братишкой… потом я зашел – да, мы поели – и я зашел, смотрю: она холодная… я думал, что я пьяный – дышит она или не дышит. Я позвал братишку, сказал проверить пульс", – цитирует адвокат допрос Бишимбаева.

Далее, согласно допросу, Бишимбаев заявил, что конфликт был на фоне его ревности – более конкретно разъяснять этот момент он отказался, заявив, что "это было давно, я ревновал, зачем я буду о ней плохо говорить".

На вопрос, чем Бишимбаев бил Салтанат Нукенову он заявил, что "бил рукой" и "пнул ее".

Сегодня в Астане продолжается главное судебное разбирательство по делу Куандыка Бишимбаева, которого обвиняют в убийстве жены Салтанат Нукеновой.

Была зачитана запись в блокноте Бишимбаева, сделанная, по словам его адвокатов, Нукеновой. Это доказательство со стороны защитников Бишимбаева удивило судью.

Также адвокаты Бишимбаева ходатайствовали о вызове в суд еще нескольких свидетелей. На это адвокат стороны потерпевших заявил, что над затягиванием этого процесса "смеется весь мир".

Напомним, на прошлой неделе в суде был исследован телефон Салтанат Нукеновой. Гособвинитель, в том числе, зачитывала заметки, сделанные в телефоне погибшей. В одной из них Салтанат написала, что Бишимбаев даже не извинился за измену. В другой заметке убитая писала о своем виденье счастливых отношений с Бишимбаевым.

Помимо этого, подсудимый Бишимбаев дал показания. Он высказался о стрессе, который в отношениях испытывала Нукенова. Подсудимый также описал события дня перед смертью Салтанат и рассказал о концерте, во время которого между ним и Нукеновой якобы завязался конфликт. Также подсудимый озвучил свою версию того, что происходило после этого в ресторане BAU.

Далее Бишимбаев говорил непосредственно о самой ночи, когда Салтанат получила травмы, приведшие к ее гибели. Он заявил, что, разозлившись, нанес ей несколько ударов, но другие повреждения она, по его словам, получила сама.

Он также объяснил, зачем попросил удалить записи с камер видеонаблюдения.

Отметим, что адвокаты потерпевшей стороны и брат Салтанат Нукеновой попросили не показывать публично фото и видео, на которых видно тело уже умершей Салтанат.

Во время заседания гособвинение показало кадры с записей камер видеонаблюдения в ресторане BAU, где видны синяки на лице Салтанат Нукеновой. А под конец дня все же были продемонстрированы сами моменты избиения девушки.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра" - по некоторым данным, брата обвиняемого, - в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.

Ранее гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями. Рассказал прокурор и о том, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Подсудимый Бишимбаев по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.