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Нукенова писала в заметках о своем виденье счастливых отношений с Бишимбаевым

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Салтанат Нукенова
Салтанат Нукенова. Фото: instagram.com/aitym

Во время заседания суда по делу экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева прокурор зачитала личную заметку Салтанат Нукеновой, передает корреспондент NUR.KZ.

Во время заседания суда по делу экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева был досмотрен личный телефон убитой Салтанат Нукеновой.

Прокурор зачитала личную заметку Салтанат от 20 апреля 2023 года.

"Привет, жаным, я тоже смотрю на фото, и сердце болит. Я люблю тебя. Ценю все, что ты сделал и делаешь для меня, усилия твои, старания тоже вижу, но я устала от вынужденных выяснений отношений, постоянных доказательств своей любви и оправданий.

Это не жизнь. Я не твоя игрушка, не твой ребенок, чтобы меня шугать постоянно, одно и то же повторять. Я не слабоумная, если ты не заметил, и я не хочу слушать, что и как мне надо делать 24/7, когда я сама знаю и все усвоила.

После каждый ссоры я сутки прихожу в себя, а мне потом надо заниматься своими делами, встретить тебя с улыбкой и не дай бог я буду уставшая.

Для того, чтобы любовь и брак принесли долгосрочное счастье, нужен фундамент из доверия и уважения, иначе зачем наши усилия. Все рухнет, как карточный домик. Нам надо научиться быть опорой друг другу, а не воевать между собой, как два недоумка.

Мы, вроде так много говорим о наших отношениях и вроде как понимаем друг друга, но я все равно пребываю в стрессе от постоянных придирок и ссор. Я говорила, что остро и болезненно воспринимаю наши конфликты, на этой почве у меня начались нервные срывы, но я люблю тебя, и поэтому, в свою очередь, буду стараться работать над собой, выполнять все, что ты просишь, потому что для меня важно твое спокойствие и твое счастье", - говорится в заметке Салтанат Нукеновой.

Отметим, что вышеизложенное не является сообщением из переписки. Подсудимый, по всей видимости, не был знаком с этим обращением.

Сегодня в Астане продолжается судебное заседание по делу экс-министра нацэкономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, которого обвиняют в истязании и убийстве своей жены Салтанат Нукеновой.

В суде был исследован телефон Салтанат Нукеновой. Гособвинитель зачитала заметку, сделанную в телефоне Салтанат 10 октября 2023 года.

"Ты даже не извинился и не предпринял ничего за свою измену, обвиняя только во всем меня и настаивая на психотерапевте", - говорится в заметке.

Вчера в суде дал показания подсудимый Куандык Бишимбаев. Он описал события дня перед смертью Салтанат и рассказал о концерте, во время которого между ним и Нукеновой начался конфликт. Также подсудимый озвучил свою версию того, что происходило после этого в ресторане BAU.

Также Бишимбаев говорил непосредственно о самой ночи, когда Салтанат получила травмы, приведшие к ее гибели. Он заявил, что, разозлившись, нанес ей несколько ударов, но другие повреждения она, по его словам, получила сама.

Прокурор ходатайствовала об исследовании протокола осмотра видеозаписей из ресторана BAU и осмотра места происшествия. Однако адвокаты потерпевшей стороны и брат Салтанат Нукеновой попросили не показывать публично фото и видео. Гособвинитель описывал, что происходило на записи.

3 апреля было просмотрено еще несколько видеозаписей, некоторые из которых уже демонстрировались публично. На одной, где слышен только звук, был записан разговор Бишимбаева и Нукеновой в ЦКЗ "Казахстан".

Также прокурор показывал кадры с записей камер видеонаблюдения в ресторане BAU, где видны синяки на лице Салтанат Нукеновой. А под конец дня все же были продемонстрированы сами моменты избиения девушки.

Ранее Айтбек Амангельды, брат Салтанат Нукеновой, выступающий потерпевшим по делу, также рассказал, что произошло в день смерти его сестры.

Он также показал в зале суда фото Салтанат Нукеновой с синяками на лице, заявил, что его сестра восемь раз пыталась уйти от Бишимбаева, не хотела официально регистрировать отношения с судимым экс-министром и планировала обратиться в полицию.

Убийство Салтанат Нукеновой

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастро-центра", в котором скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.

В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям, убийство и истязание, а его брата - в укрытии преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные. Ранее мы рассказывали, как проходит отбор.

Также гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями.

Сам подсудимый не признал вину в предъявленном ему обвинении.

Второй подсудимый, Байжанов, рассказал, что не понимал, что Салтанат Нукенова умирает.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2074248-ya-ne-tvoya-igrushka-nado-nauchitsya-byt-oporoy-drug-drugu-lichnuyu-zametku-nukenovoy-s-obrascheniem-k-bishimbaevu-zachitali-v-sude/

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