"Я ей доверял всегда": Бишимбаев заявил, что обращался к ясновидящей по вопросам бизнеса

В Астане продолжается судебное разбирательство по делу экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева. Его обвиняют в убийстве Салтанат Нукеновой, передает корреспондент NUR.KZ.

"Вы в своих показаниях сообщали, что вы 9 ноября звонили ясновидящей. Кто она, кем приходится, как давно вы ее знаете, знаете ли, где она проживает, в каком городе", - спросила адвокат потерпевшей стороны.

Бишимбаев ответил, что ясновидящая проживает в Шымкенте. Подсудимый сообщил, что на протяжении 1,5-2 лет он обращался к ней по вопросам бизнеса. После адвокат потерпевшей стороны спросила у Бишимбаева, обладает ли ясновидящая медицинским образованием.

"Мне это неизвестно, но я ей доверял всегда", - сообщил Бишимбаев.

"По какой причине вы звоните лицу, которое находится в другом городе? Вам неизвестно достоверно, имеет ли она медицинское образование. Как она должна помочь удаленно вашей супруге, которая находится рядом и явно нуждается в медицинской помощи?" - спросила адвокат.

"Вы делаете упущение в том, что она явно нуждается в медицинской помощи. Она спала и, в моем понимании, находилась во сне. Я ей (ясновидящей - прим. ред.) доверял. Ранее, когда я по вопросам бизнеса обращался, она, на мой взгляд, корректно мне отвечала. Я исходил из своих суждений…

В моем понимании Салтанат спала и не было признаков, что она находится в предсмертном… (состоянии - прим. ред.) синяк становился все больше, а я вообще не мог понять, откуда он появился, который с левой стороны находился. Честно говоря, он меня сильно смутил. Он насторожил меня, потому что у нее начал припухать нос", - рассказал Бишимбаев.

Адвокат спросила, почему после увиденного синяка Бишимбаев позвонил ясновидящей, а не в "скорую".

"Я решил узнать, откуда он взялся и как он образовался, к чему это может привести", - пояснил подсудимый.

Напомним, на прошлой неделе в суде был исследован телефон Салтанат Нукеновой. Гособвинитель, в том числе, зачитывала заметки, сделанные в телефоне погибшей. В одной из них Салтанат написала, что Бишимбаев даже не извинился за измену. В другой заметке убитая писала о своем виденье счастливых отношений с Бишимбаевым.

Помимо этого, подсудимый Бишимбаев дал показания. Он высказался о стрессе, который в отношениях испытывала Нукенова. Подсудимый также описал события дня перед смертью Салтанат и рассказал о концерте, во время которого между ним и Нукеновой якобы завязался конфликт. Также подсудимый озвучил свою версию того, что происходило после этого в ресторане BAU.

Далее Бишимбаев говорил непосредственно о самой ночи, когда Салтанат получила травмы, приведшие к ее гибели. Он заявил, что, разозлившись, нанес ей несколько ударов, но другие повреждения она, по его словам, получила сама.

Он также объяснил, зачем попросил удалить записи с камер видеонаблюдения.

Отметим, что адвокаты потерпевшей стороны и брат Салтанат Нукеновой попросили не показывать публично фото и видео, на которых видно тело уже умершей Салтанат.

Во время заседания гособвинение показало кадры с записей камер видеонаблюдения в ресторане BAU, где видны синяки на лице Салтанат Нукеновой. А под конец дня все же были продемонстрированы сами моменты избиения девушки.

На предыдущем заседании были озвучены результаты экспертизы тела Нукеновой.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра" - по некоторым данным, брата обвиняемого, - в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.

Ранее гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями. Рассказал прокурор и о том, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Подсудимый Бишимбаев не признал вину., по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.