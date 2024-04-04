"Ты даже не извинился за измену": озвучены заметки из телефона Салтанат Нукеновой

В Астане проходит судебный процесс над бывшим министром национальной экономики Куандыком Бишимбаевым - его обвиняют в убийстве жены, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня в суде был исследован телефон Салтанат Нукеновой. Гособвинитель зачитала заметку, сделанную в телефоне Салтанат 10 октября 2023 года.

"Куандык, я уезжаю в Павлодар насовсем. Эти дни я понимаю, что чувств нет, сохранять мне ничего не хочется, а значит - не можется. Ты даже не извинился и не предпринял ничего за свою измену, обвиняя только во всем меня и настаивая на психотерапевте.

Ты настолько слеп, что я больше не могу это выносить. Прости меня, забудь и отпусти. Для себя я сделала жирную точку, я буду с родителями, они за мной присмотрят", - зачитала прокурор.

Бишимбаев прокомментировал эту заметку.

"Я, честно говоря, первый раз слышу этот текст. Про психотерапевта я все время говорил, что ей надо пройти консультацию, что у нее было нестабильное состояние.

По измене: я говорил уже, когда она ушла в гостиницу в связи с тем, что я просто задержался и в 21:30 приехал, не ответил на ее видеозвонки. Я сказал: "Салтанат, мне надоело, можешь другое что-то придумать". Она ушла в гостиницу. Я не стал ее ждать: если человек все время уходит, наверное, ему на меня наплевать. Я тогда тоже сказал: "Не буду сидеть дома, не буду ждать". И потом у нас была переписка: почему ты женщин домой приводишь", - прокомментировал подсудимый.

Напомним, вчера в суде дал показания подсудимый Куандык Бишимбаев. Он описал события дня перед смертью Салтанат и рассказал о концерте, во время которого между ним и Нукеновой начался конфликт. Также подсудимый озвучил свою версию того, что происходило после этого в ресторане BAU.

В ходе допроса стороне защиты Бишимбаева сделали замечание за введение суда в заблуждение.

Далее Бишимбаев говорил непосредственно о самой ночи, когда Салтанат получила травмы, приведшие к ее гибели. Он заявил, что, разозлившись, нанес ей несколько ударов, но другие повреждения она, по его словам, получила сама.

Позже он объяснял, зачем попросил удалить записи с камер видеонаблюдения.

Прокурор ходатайствовала об исследовании протокола осмотра видеозаписей из ресторана BAU и осмотра места происшествия. Однако адвокаты потерпевшей стороны и брат Салтанат Нукеновой попросили не показывать публично фото и видео. Гособвинитель описывал, что происходило на записи.

Далее было просмотрено еще несколько видеозаписей, некоторые из которых уже демонстрировались публично. На одной, где слышен только звук, был записан разговор Бишимбаева и Нукеновой в ЦКЗ "Казахстан".

Также прокурор показывал кадры с записей камер видеонаблюдения в ресторане BAU, где видны синяки на лице Салтанат Нукеновой. А под конец дня все же были продемонстрированы сами моменты избиения девушки.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - вторая супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Он же и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

Позже выяснилось, что погибшая приходилась племянницей бывшему акиму Павлодара Кайрату Нукенову.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в котором скончалась женщина. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В конце декабря о деле высказался отец Куандыка Бишимбаева - экс-депутат мажилиса Валихан Бишимбаев.

Между тем адвокаты потерпевшей стороны, ссылаясь на слова родных Салтанат, заявили, что о примирении сторон не может быть и речи.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям, убийство и истязание, а директора "Гастроцентра" - в укрытии преступления.