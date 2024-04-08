Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Бишимбаев ответил, требовалась ли ему самому психологическая помощь

Опубликовано:

Куандык Бишимбаев
Куандык Бишимбаев в суде. Фото: t.me/Jogargy_sot

В Астане проходит судебное заседание по делу об убийстве Салтанат Нукеновой. Сегодня в суде продолжил давать показания Куандык Бишимбаев, передает корреспондент NUR.KZ.

В зале суда адвокат потерпевшей стороны спросил у подсудимого, кто из двух супругов больше нуждался в помощи психолога или психиатра.

"У меня были своим мотивы, я с психологом занимался уже несколько лет. Это было связано и с вопросами бизнеса, и с вопросами развития внутреннего. Это было не связано только с вопросами психологии.

Но в тот момент мне казалось, что Салтанат очень нуждается в такой помощи в силу тех обстоятельств ее жизни, которые я узнал, о которых мне суд не дал рассказать, хотя она сама мне об этом рассказывала…

Она ни разу никому не высказывалась и не рассказывала об этих проблемах. Все это в ней кипело, клокотало, вырывалось. Поэтому я считал, что ей очень нужна психологическая помощь", - ответил Бишимбаев.

После адвокат спросил подсудимого: "Просила ли сама Салтанат привлечь психолога или психиатра?".

"После моих рассказов она обратилась к психологу. Но она быстро бросала, говорила: "Мне это не поможет, это надо год-два этим заниматься, а мне нужно быстрое решение". Она 3-4 раза сходит и говорит: "Мне это не поможет", - и бросала", - рассказал подсудимый.

Напомним, ранее в суде было изучено содержание телефона Салтанат Нукеновой. В том числе заметки в смартфоне погибшей. В ходе изучения Бишимбаев рассказал, почему попросил Салтанат обратиться к психологу или психиатру.

"Момент про "начиталась" - я говорил, что поведение у нее было тревожное, и она начиталась статей или книг на тему нарциссизма и начала это преувеличивать. Когда говорит о старых паттернах - это ее привычка все время уходить. Она говорила, что у нее тип отношений называется тревожно-избегающий, психологически она такого типажа. Это она и называет старыми паттернами. Поэтому я и просил, чтобы она начала ходить к психологу и психиатру", - рассказал подсудимый.

На сегодняшнем судебном заседании по делу экс-министра Куандыка Бишимбаева была зачитана запись в блокноте Бишимбаева, сделанная, по словам его адвокатов, Нукеновой. Это доказательство со стороны защитников Бишимбаева удивило судью.

Помимо этого, Бишимбаев заявил, что обращался к ясновидящей по вопросам бизнеса. Также он пояснил, почему позвонил ясновидящей, а не в "скорую".

Также адвокаты Бишимбаева ходатайствовали о вызове в суд еще нескольких свидетелей. На это адвокат стороны потерпевших заявил, что над затягиванием этого процесса "смеется весь мир".

Напомним, на прошлой неделе в суде был исследован телефон Салтанат Нукеновой. Гособвинитель, в том числе, зачитывала заметки, сделанные в телефоне погибшей. В одной из них Салтанат написала, что Бишимбаев даже не извинился за измену. В другой заметке убитая писала о своем виденье счастливых отношений с Бишимбаевым.

Помимо этого, подсудимый Бишимбаев дал показания. Он высказался о стрессе, который в отношениях испытывала Нукенова. Подсудимый также описал события дня перед смертью Салтанат и рассказал о концерте, во время которого между ним и Нукеновой якобы завязался конфликт. Также подсудимый озвучил свою версию того, что происходило после этого в ресторане BAU.

Далее Бишимбаев говорил непосредственно о самой ночи, когда Салтанат получила травмы, приведшие к ее гибели. Он заявил, что, разозлившись, нанес ей несколько ударов, но другие повреждения она, по его словам, получила сама.

Он также объяснил, зачем попросил удалить записи с камер видеонаблюдения.

Отметим, что адвокаты потерпевшей стороны и брат Салтанат Нукеновой попросили не показывать публично фото и видео, на которых видно тело уже умершей Салтанат.

Во время заседания гособвинение показало кадры с записей камер видеонаблюдения в ресторане BAU, где видны синяки на лице Салтанат Нукеновой. А под конец дня все же были продемонстрированы сами моменты избиения девушки.

На предыдущем заседании были озвучены результаты экспертизы тела Нукеновой.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра" - по некоторым данным, брата обвиняемого, - в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.

Ранее гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями. Рассказал прокурор и о том, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Подсудимый Бишимбаев не признал вину, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2080643-bishimbaev-otvetil-trebovalas-li-emu-samomu-psihologicheskaya-pomosch/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.