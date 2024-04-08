Бишимбаев ответил, требовалась ли ему самому психологическая помощь

В Астане проходит судебное заседание по делу об убийстве Салтанат Нукеновой. Сегодня в суде продолжил давать показания Куандык Бишимбаев, передает корреспондент NUR.KZ.

В зале суда адвокат потерпевшей стороны спросил у подсудимого, кто из двух супругов больше нуждался в помощи психолога или психиатра.

"У меня были своим мотивы, я с психологом занимался уже несколько лет. Это было связано и с вопросами бизнеса, и с вопросами развития внутреннего. Это было не связано только с вопросами психологии.

Но в тот момент мне казалось, что Салтанат очень нуждается в такой помощи в силу тех обстоятельств ее жизни, которые я узнал, о которых мне суд не дал рассказать, хотя она сама мне об этом рассказывала…

Она ни разу никому не высказывалась и не рассказывала об этих проблемах. Все это в ней кипело, клокотало, вырывалось. Поэтому я считал, что ей очень нужна психологическая помощь", - ответил Бишимбаев.

После адвокат спросил подсудимого: "Просила ли сама Салтанат привлечь психолога или психиатра?".

"После моих рассказов она обратилась к психологу. Но она быстро бросала, говорила: "Мне это не поможет, это надо год-два этим заниматься, а мне нужно быстрое решение". Она 3-4 раза сходит и говорит: "Мне это не поможет", - и бросала", - рассказал подсудимый.

Напомним, ранее в суде было изучено содержание телефона Салтанат Нукеновой. В том числе заметки в смартфоне погибшей. В ходе изучения Бишимбаев рассказал, почему попросил Салтанат обратиться к психологу или психиатру.

"Момент про "начиталась" - я говорил, что поведение у нее было тревожное, и она начиталась статей или книг на тему нарциссизма и начала это преувеличивать. Когда говорит о старых паттернах - это ее привычка все время уходить. Она говорила, что у нее тип отношений называется тревожно-избегающий, психологически она такого типажа. Это она и называет старыми паттернами. Поэтому я и просил, чтобы она начала ходить к психологу и психиатру", - рассказал подсудимый.

На сегодняшнем судебном заседании по делу экс-министра Куандыка Бишимбаева была зачитана запись в блокноте Бишимбаева, сделанная, по словам его адвокатов, Нукеновой. Это доказательство со стороны защитников Бишимбаева удивило судью.

Помимо этого, Бишимбаев заявил, что обращался к ясновидящей по вопросам бизнеса. Также он пояснил, почему позвонил ясновидящей, а не в "скорую".

Также адвокаты Бишимбаева ходатайствовали о вызове в суд еще нескольких свидетелей. На это адвокат стороны потерпевших заявил, что над затягиванием этого процесса "смеется весь мир".

Напомним, на прошлой неделе в суде был исследован телефон Салтанат Нукеновой. Гособвинитель, в том числе, зачитывала заметки, сделанные в телефоне погибшей. В одной из них Салтанат написала, что Бишимбаев даже не извинился за измену. В другой заметке убитая писала о своем виденье счастливых отношений с Бишимбаевым.

Помимо этого, подсудимый Бишимбаев дал показания. Он высказался о стрессе, который в отношениях испытывала Нукенова. Подсудимый также описал события дня перед смертью Салтанат и рассказал о концерте, во время которого между ним и Нукеновой якобы завязался конфликт. Также подсудимый озвучил свою версию того, что происходило после этого в ресторане BAU.

Далее Бишимбаев говорил непосредственно о самой ночи, когда Салтанат получила травмы, приведшие к ее гибели. Он заявил, что, разозлившись, нанес ей несколько ударов, но другие повреждения она, по его словам, получила сама.

Он также объяснил, зачем попросил удалить записи с камер видеонаблюдения.

Отметим, что адвокаты потерпевшей стороны и брат Салтанат Нукеновой попросили не показывать публично фото и видео, на которых видно тело уже умершей Салтанат.

Во время заседания гособвинение показало кадры с записей камер видеонаблюдения в ресторане BAU, где видны синяки на лице Салтанат Нукеновой. А под конец дня все же были продемонстрированы сами моменты избиения девушки.

На предыдущем заседании были озвучены результаты экспертизы тела Нукеновой.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра" - по некоторым данным, брата обвиняемого, - в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.

Ранее гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями. Рассказал прокурор и о том, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Подсудимый Бишимбаев не признал вину, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.