Самые неожиданные разводы и расставания казахстанских звезд в 2021 году

Лидо. Фото: instagram.com/lido_kz

Уходящий год для был непростым для многих казахстанских пар. Их отношения закончились разводом. В числе тех, кто решил расторгнуть брак и завершить старые отношения, есть и звезды казахстанского шоу-бизнеса. В этой подборке предлагаем узнать, кто же из артистов пережил кризис в отношениях и начал новую главу жизни.

Молдир Ауелбекова

2021 год для бывшей солистки "КешYOU" Молдир Ауелбековой был непростым. В мае беременная артистка попала в больницу с коронавирусом. Позже она сообщила о своем излечении. Летом певица родила дочь, которую назвала Айару. А уже в ноябре Молдир шокировала фанатов своим признанием, она рассказала, что развелась с мужем.

Артистка отметила день рождения сына и призналась, что должна быть сильной ради своих детей. По настоянию поклонников Молдир Ауелбекова поведала о причине развода со вторым мужем.

Лидо

Еще в сентябре певицу Лидию Досалину, более известную под сценическим именем Лидо, возмущали бестактные вопросы фанатов касательно слухов о ее разводе. А недавно артистка неожиданно объявила о расставании с мужем, от которого имеет четверых детей. Лидо заверила, что ее решение взвешенное, она также призналась, что с бывшим мужем они остаются родными людьми, так как у них есть дети.

Ерке Есмахан

Роман отечественной певицы Ерке Есмахан и экс-солиста Ninety one Азамата Зенкаева был самым обсуждаемым в этом году. Молодые люди поначалу никак не комментировали свои отношения, но в конце сентября появились на публике вместе. Ерке и AZ дали совместное интервью, в котором рассказали, что им интересно быть вместе, а при первой встрече между ними пробежала искра.

Влюбленные пытались скрыть свой роман, но тщетно. В конце ноября Ерке заявила, что рассталась с AZ, отметив, что это было ее решением. После этого певицу заметили в компании другого молодого человека. Ернар Садырбаев, прошедший в финал российского шоу "Голос", пришел поздравить коллегу с днем рождения. Азамат Зенкаев в своем интервью признался, что был по-настоящему влюблен в Ерке Есмахан.

Элизат Берикова

В уходящем году опечалила фанатов известием о скором разводе и экс-солистка "КешYOU" Элизат Берикова. Артистка пожаловалась на измены мужа, неверность супруга стала причиной их расставания. А позже Элизат также рассказала о потере третьего ребенка. Певица опубликовала грустный пост, в котором призвала женщин беречь себя и бежать оттуда, где не ценят. А на днях Элизат пожаловалась на мизерные алименты от мужа.

Сиви Махмуди

В этом году стало известно и о разводе певицы Сиви Махмуди. Артистка призналась, что ее брак распался. Она отметила, что никого не винит в этом, а также заверила, что долго думала перед тем, как принять решение. Разведенная певица высказалась о новом браке. Много обсуждений вызвала и ее новая грудь, которой она недавно похвасталась.

Айжулдыз Адайбекова

Актриса и дизайнер Айжулдыз Адайбекова, дочь известной артистки Жанар Айжановой, сообщила о своем разводе этой весной. Девушка шокировала подробностями расставания с мужем, рассказав, что свекровь захотела новую келин, когда она была беременна. Позже Айжулдыз призналась, что простила мужа, бросившего ее беременной, и пожелала ему удачи. Бывшие супруги заявили, что стали друзьями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1948630-samye-neozhidannye-razvody-i-rasstavaniya-kazahstanskih-zvezd-v-2021-godu/