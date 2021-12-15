"Продолжать жить": Молдир Ауелбекова рассказала о причине развода со вторым мужем

Казахстанская певица Молдир Ауелбекова, недавно шокировавшая фанатов новостью о своем разводе, рассказала о причине расставания со вторым мужем. Она также отметила, что воспринимает это как очередной экзамен жизни, передает NUR.KZ.
Молдир Ауелбекова недавно сообщила о своем разводе со вторым мужем. Новость шокировала публику, ведь этим летом артистка стала мамой во второй раз, у нее родилась дочь Айару. Певица, признавшаяся в том, что прошла настоящее испытание, решила быть сильной ради двоих детей и отметила праздник сыну.
Она также заявила, что не будет снимать хиджаб после развода, поскольку покрыла голову не ради кого-то, а ради довольства Всевышнего.
На этот раз Молдир ответила на вопросы подписчиков. Они поинтересовались, что стало причиной развода супругов.
"Была совершена подлость в отношении жены и детей - тех, кого завещал мужчине Всевышний", - написала она.
Артистку также спросили, как бороться со стрессом. У нее на этот счет есть свой "рецепт", которому она всегда следует.
"Не нужно входить в это состояние. Надо признать, что все происходит по велению Аллаха. Надо довериться Богу, сохранять спокойствие и продолжать жить", - ответила она.
Мы писали ранее, что Молдир Ауелбекову распекли за "неподобающий" верующей женщине наряд.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1947044-prodolzhat-zhit-moldir-auelbekova-rasskazala-o-prichine-razvoda-so-vtorym-muzhem/