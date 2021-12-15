"Продолжать жить": Молдир Ауелбекова рассказала о причине развода со вторым мужем

Молдир Ауелбекова. Фото: instagram.com/moldir.auyelbekova

Казахстанская певица Молдир Ауелбекова, недавно шокировавшая фанатов новостью о своем разводе, рассказала о причине расставания со вторым мужем. Она также отметила, что воспринимает это как очередной экзамен жизни, передает NUR.KZ.

Молдир Ауелбекова недавно сообщила о своем разводе со вторым мужем. Новость шокировала публику, ведь этим летом артистка стала мамой во второй раз, у нее родилась дочь Айару. Певица, признавшаяся в том, что прошла настоящее испытание, решила быть сильной ради двоих детей и отметила праздник сыну.

Она также заявила, что не будет снимать хиджаб после развода, поскольку покрыла голову не ради кого-то, а ради довольства Всевышнего.

На этот раз Молдир ответила на вопросы подписчиков. Они поинтересовались, что стало причиной развода супругов.

"Была совершена подлость в отношении жены и детей - тех, кого завещал мужчине Всевышний", - написала она.

Сторис Молдир Ауелбековой. Скриншот: instagram.com/moldir.auyelbekova

Артистку также спросили, как бороться со стрессом. У нее на этот счет есть свой "рецепт", которому она всегда следует.

"Не нужно входить в это состояние. Надо признать, что все происходит по велению Аллаха. Надо довериться Богу, сохранять спокойствие и продолжать жить", - ответила она.

Мы писали ранее, что Молдир Ауелбекову распекли за "неподобающий" верующей женщине наряд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1947044-prodolzhat-zhit-moldir-auelbekova-rasskazala-o-prichine-razvoda-so-vtorym-muzhem/