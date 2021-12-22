"Был по-настоящему влюблен": AZ рассказал о своих чувствах к Ерке после их расставания

Ерке Есмахан и Азамат Зенкаев. Фото: instagram.com/xciii.ix.xxviii

Экс-солист Ninety one Азамат Зенкаев дал интервью, в котором рассказал, о том, что испытывал к певице Ерке Есмахан настоящие чувства. Недавно Ерке объявила о их расставании, чем шокировала фанатов, передает NUR.KZ.

Не так давно Ерке Есмахан сообщила о том, что рассталась с Азаматом Зенкаевым, роман с которым был одним из самых обсуждаемых в Казнете.

После Ерке заметили в компании другого молодого человека. Ернар Садырбаев, участвующий в настоящее время в шоу "Голос", пришел поздравить певицу с днем рождения.

Сразу после празднования дня рождения артистка отправилась в Стамбул, где намеревалась встретиться с турецкой кинозвездой Бураком Озчивитом, однако не застала его на съемочной площадке.

Ее бывший бойфренд Азамат Зенкаев ответил на вопросы ведущей программы "Жұлдыздар жұлдыздар жайлы". Парень отметил, что его отношения с Ерке, которая старше его на несколько лет, никогда не были хайпом.

"Мы никогда не делали хайпа. Все было так, как было. Может, некоторым и показалось со стороны, что это хайп, но это не так", - рассказал он.

Ерке Есмахан и Азамат Зенкаев. Фото: instagram.com/xciii.ix.xxviii

Азамат также признался, что его мама хорошо отнеслась к выбору избранницы сына.

"Мама была одной из причин того, что мы с Ерке были вместе. Я и сам этого хотел, но к сожалению, у нас не получилось. Я испытывал глубокое чувство. Был по-настоящему влюблен. Любовь не смотрит на возраст. Главное, чтобы это был твой человек, чтобы тебе было с этим человеком комфортно. Тогда почему бы и нет", - отметил он.

Певец поведал, что является человеком спокойным. Он любит домашний уют и предпочитает шумным посиделкам и клубным тусовкам тихие семейные вечера.

"Сам я человек больше семейный. Я домосед, не люблю часто выходить из дома. Люблю выполнять свою работу дома. Сейчас, я кстати, работаю над новой музыкой. Хочу попробовать новые грани своего творчества, фиты с другими артистами", - рассказал Азамат.

AZ также признался, что обладает непростым характером. Это стало причиной его ухода из группы Ninety one.

"Я сожалею. Это решение было неосознанным, на самом деле я не хотел, чтобы так вышло. Я человек с характером, не скрываю этого. Иногда перегибаю палку. Могу обидеть кого-то. Прошу прощения у таких людей.

В тот момент я на что-то обиделся и заупрямился. Все это быстро забылось, буквально через неделю после моего ухода. Но что было, то было. Сейчас ребята четверо, и они молодцы. Работают, двигаются дальше. Я рад за них. Я их всегда поддержу и буду дальше прокладывать свой творческий путь", - поделился своими откровениями артист.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1947961-byl-po-nastoyaschemu-vlyublen-az-rasskazal-o-svoih-chuvstvah-k-erke-posle-ih-rasstavaniya/