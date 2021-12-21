"Это что за бред?": певица Элизат Берикова пожаловалась на мизерные алименты от мужа (видео)

Элизат Берикова. Фото: instagram.com/elizaberikova007

Экс-солистка группы "КешYOU" пожаловалась на размер алиментов от бывшего мужа. По словам певицы, на двоих детей она сейчас получает от их отца 23 тысячи тенге. Артистка возмутилась, что на эти деньги нельзя даже купить обувь обоим детям, передает NUR.KZ.

Ранее Элизат Берикова объявила о грядущем разводе. По всей видимости, расставание уже произошло, и девушка подала иск на алименты от бывшего возлюбленного. У Элизат двое детей, и по закону их отец должен ей платить треть от своих доходов.

Однако, как призналась певица в своем Instagram, получаемая сумма шокировала ее своим скромным размером.

"Девочки, я хочу у вас спросить. Я сейчас получаю алименты на двоих детей 23 тысячи тенге. Надо мной издеваются или есть такие реально цены? Мне просто очень интересно, это что вообще за бред? Люди правда могут прожить на такую сумму? Что вы можете приобрести двоим детям на эти деньги? Например, на такую сумму можно купить зимнюю обувь для одного ребенка. Тогда второй останется без обуви?

Это вообще просто безумие. Я в этих деньгах не нуждаюсь, но те женщины, которые не работают, как смогут прокормить двоих детей на 23 тысячи тенге? Есть же такие семьи, где, в основном всегда жена сидит дома, потом они разводятся. Естественно, она всю жизнь сидела с детьми, у нее нет ни работы, ничего, ни образования даже нет. И что? И даже на работу в первое время никуда не сможет устроиться", - возмутилась Элизат.

Певица порадовалась, что вовремя очнулась и начала зарабатывать, а потом уже развелась.

"Куда смотрит акимат? Или мой бывший муж подделал документы? Это просто ужас", - негодует артистка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1947785-eto-chto-za-bred-pevitsa-elizat-berikova-pozhalovalas-na-mizernye-alimenty-ot-muzha-video/