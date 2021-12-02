"Хорошо получилось": Сиви Махмуди похвасталась "новой" грудью (видео)

Сиви Махмуди. Фото: instagram.com/sivi_makhmudi

Отечественная певица Сиви Махмуди продемонстрировала "новую" грудь после пластики. Фанаты высоко оценили преображение артистки, но не остались в стороне и "уятмены", передает NUR.KZ.

Сиви Махмуди поделилась рабочими кадрами новой фотосессии.

"И как бы много женщина не работала, у нее всегда должен быть вид красивой бездельницы", - написала Сиви в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Для нового образа артистка выбрала кожаную косуху с отделкой из металла, короткий черный топ, эффектно обтянувший ее "обновленную" грудь, джинсовые шорты-юбку и ботфорты.

В сентябре певица перенесла операцию. Она призналась, что обратилась к хирургу, чтобы удалить кисту и сделать подтяжку груди.

Похоже, что результатом пластической операции Сиви довольна. Фанаты тоже высоко оценили преображение артистки.

"Грудь у вас красивая", "Красиво получилось, теперь все взоры мужчин будут обращены на вас", "Раньше тоже грудь была большой", "Надо ехать в Дубай, потом можно фотосессию с купальником", "Хорошо получилось", "Грудь огонь", "Груди сделали? Идут!" - написали они.

Но не обошлось без "ложки дегтя". Блюстители нравственности пристыдили маму троих детей за эксперименты со внешностью.

"Зачем? Все испортила, была и так красивая", "Что это? Как будто надули", "Для чего это? Красота должна быть внутри, а не снаружи", - отметили комментаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1944965-horosho-poluchilos-sivi-mahmudi-pohvastalas-novoy-grudyu-video/