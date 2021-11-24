"Наши пути разошлись": Ерке Есмахан объявила о расставании с Азаматом Зенкаевым

Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Отечественная певица Ерке Есмахан объявила о разрыве отношений со своим бойфрендом Азаматом Зенкаевым. Она отметила, что их дороги с экс-участником Ninety one разошлись, передает NUR.KZ.

Роман 36-летней Ерке Есмахан и 28-летнего Азамата Зенкаева, известного как AZ, широко обсуждался в Казнете. Одни отмечали, что артисты прекрасно смотрятся вместе, другие намекали на разницу в возрасте.

Ерке и AZ поначалу старались скрыть отношения, позже они рассказали, что им удалось прятаться от любопытных глаз всего два месяца. Пара открыто появилась вместе, держась за руки. Влюбленные дали интервью, где признались, что между ними пробежала искра, уже при первом общении они поняли, что являются близкими по духу людьми.

Но неожиданно Ерке объявила об их расставании.

"Наши пути разошлись. Каждый из нас пошел своей дорогой. Это не обоюдное наше решение. Это мое желание. Будущее в руках Аллаха. Пусть будет только хорошее", - написала она в Instagram.

Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

На вопрос, связан ли разрыв с изменой, Ерке ответила отрицательно.

"Нет. Он не такой человек. О причине не спрашивайте. Не скажу, точка", - заявила она.

Певица также рассказала, как поступает в моменты, когда ей становится грустно.

"Сажусь за руль машины и езжу по городу, слушая музыку", - отметила Ерке.

Ерке Есмахан и Азамат Зенкаев. Фото: instagram.com/xciii.ix.xxviii

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1943681-nashi-puti-razoshlis-erke-esmahan-obyavila-o-rasstavanii-s-azamatom-zenkaevym/