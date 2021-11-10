Молдир Ауелбекова шокировала признанием о разводе со вторым мужем

Молдир Ауельбекова. Фото: instagram.com/moldir.auyelbekova

Отечественная певица Молдир Ауелбекова, недавно ставшая мамой во второй раз, заставила волноваться своих фанатов. Она намекнула на то, что в ее жизни произошли перемены и ей приходится одной ставить на ноги детей, передает NUR.KZ.

Молдир Ауелбекова ответила на вопросы своих подписчиков в Instagram. Певица была достаточно откровенна. На вопрос, замужем ли она, Молдир дала отрицательный ответ, что озадачило ее фанатов.

Весной прошлого года артистка вышла замуж во второй раз. А в июне этого года перенесшая коронавирус Молдир Ауелбекова родила дочь.

Сторис Молдир Ауелбековой. Скриншот: instagram.com/moldir.auyelbekova

Молодая мама понимает, что несет большую ответственность за своих детей и их будущее. Силы для жизни она находит в материнстве.

"Я смотрю на своих детей и у меня просыпается желание жить, появляются силы. Поскольку у меня нет другого выхода. Я должна вырастить, воспитать своих детей, поставить их на ноги", - написала Молдир.

Певица отметила, что быть сильной ее заставляют обстоятельства.

"Я очень хочу быть слабой женщиной. Но суровая судьба заставляет быть мужественной", - заявила она.

Молдир Ауелбекова. Фото: instagram.com/moldir.auyelbekova

Артистка также ответила, что не держит обиды на супруга.

Мы писали ранее, что ставшая во второй раз мамой Молдир Ауелбекова сообщила о скором выходе на сцену. А недавно певицу распекли за неподобающий верующей женщине наряд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1941494-moldir-auelbekova-shokirovala-priznaniem-o-razvode-so-vtorym-muzhem/