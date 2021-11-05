"Между нами пробежала искра": Ерке Есмахан и Азамат Зенкаев дали первое совместное интервью

Ерке Есмахан и Азамат Зенкаев. Фото: instagram.com/xciii.ix.xxviii

Отечественные артисты Ерке Есмахан и Азамат Зенкаев впервые дали совместное интервью и рассказали о своих отношениях. Звездная пара отмечает, что они дополняют друг друга, им всегда интересно быть вместе.

О романе Ерке Есмахан и экс-солиста Ninety one Азамата Зенкаева, известного под ником AZ, говорят уже давно. Недавно пара впервые показалась вместе, держась за руки. Таким образом, влюбленные дали понять, что их отношения серьезны. Несмотря на разницу в возрасте, молодые люди счастливы.

Ерке и Азамат провели вечеринку в честь премьеры клипа AZ, где артистка также презентовала свой ежедневник для женщин и девушек. С аукциона, проведенного среди звездных гостей, авторская новинка Ерке ушла за миллион тенге.

Звездная пара впервые прокомментировала свои отношения в программе "Таңшолпан". Как отметил Азамат, вместе с Ерке они друг друга дополняют, это позволяет их отношениям быть гармоничными.

"Наверное нет такого казаха, который бы не слышал песни Ерке. Я тоже был знаком с ее творчеством задолго до того, как мы стали парой. Не скажу, что был ярым ее поклонником, но всегда уважал ее работы и высоко ценил.

Когда она выходила на сцену, я отмечал, что она создает особую атмосферу, дарит позитив. А когда мы впервые с ней заговорили, узнали друг друга поближе, я понял, что это мой человек", - сказал Азамат.

Многие убеждали Ерке в том, что у парня сложный характер, он не так открыт, как она. Но Ерке не почувствовала никаких сложностей в общении.

"Мое сердце выбрало Азамата, его сердце выбрало меня. Потому мы решили быть вместе. Мне часто писали в соцсетях, что Азамат замкнут, скрытен, у него тяжелый характер. Нет, я так сказать не могу. Нам всегда легко вдвоем.

Поскольку у него чувства ко мне, он никогда не показывал мне свой характер. Я тоже с характером, но никогда не показывала этого Азамату, поскольку между нами пробежала искра. Мы постарались найти общий язык, всегда стремимся слушать и понимать друг друга", - отметила она.

Азамат очень ценит человеческие качества своей избранницы. К тому же она понимает и поддерживает его творчество, а иногда даже дает ему советы, поскольку хорошо чувствует рэп и держит руку на пульсе современных направлений музыки.

"Ерке классная, если бы мне сказали: "Выбери между Ерке, которая поет на сцене и той Ерке, что в жизни", я бы выбрал последнюю", - заверил Азамат.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1940749-mezhdu-nami-probezhala-iskra-erke-esmahan-i-azamat-zenkaev-dali-pervoe-sovmestnoe-intervyu/