"Беги оттуда, где не ценят": объявившая о разводе экс-солистка "КешYOU" написала грустный пост

Элизат Берикова. Фото: instagram.com/elizaberikova007

Бывшая солистка "КешYOU" Элизат Берикова написала душещипательный пост, в котором посоветовала своим подписчицам "бежать оттуда, где их не ценят", передает NUR.KZ.

Мама двоих детей в своем аккаунте Instagram опубликовала снимок с букетом цветов. Она также заявила, что женщина имеет право на то, чтобы ее любили такой, какая она есть.

"Беги оттуда, где тебя не ценят, принижают, где не оказывают поддержки и заботы, где ты должна стараться изо всех сил, чтобы что-то доказать. Ты имеешь право оставаться собой, и ты имеешь право, чтобы тебя полюбили именно такой, какая ты есть! Знай, что Бог создал тебя такой особенной для кого-то особенного, и этот кто-то целиком примет и полюбит тебя со всеми достоинствами и изюминками. Береги себя", - высказалась Элизат.

Подписчицы поспешили поддержать певицу.

"Какие трогательные слова, все в точку", "Красавица, ты достойна лучшего!", "Правильно, молодец", - прокомментировали пользовательницы соцсети.

Напомним, ранее мы писали, что Элизат Берикова назвала свой брак неудачным, а также заявила о скором разводе. Она также озвучила причины расставания с супругом.

Певица призналась, что у них с мужем должен был появиться на свет третий малыш, но этого не случилось.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1946942-begi-ottuda-gde-ne-tsenyat-obyavivshaya-o-razvode-eks-solistka-keshyou-napisala-trogatelnyy-post/