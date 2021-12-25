Казахстанцы Ернар Садирбаев и Алишер Каримов вышли в финал шоу "Голос"

Ернар Садирбаев и Алишер Каримов. Кадр из видео: Первый канал

Двое казахстанцев Ернар Садирбаев (сценический псевдоним Amre) и Алишер Каримов вышли в финал российского "Голоса", передает корреспондент NUR.KZ.

Ернар Садирбаев из команды Димы Билана стал первым финалистом "Голос-10". В интервью после полуфинального выступления казахстанец признался, что на сцене больше переживал не за себя, а за своего конкурента Ильхома Тагирова.

"Переживал, потому что он очень хороший человек. Таких мало", - объяснил конкурсант.

Amre исполнил композицию "Подберу музыку" и восхитил своим исполнением Леонида Агутина.

"Восхитительные вокальные возможности. Не перестаю удивляться. И не просто на тех коронных, самых верхних нотах, где вам легко, но и на переходных, таких неудобных. Все четко. Восторг, голос сумасшедший", - отметил один из наставников "Голоса".

В итоге Дима Билан отдал 60% Ернару Садирбаеву, 40 - Ильхому Тагирову. Во время зрительского голосования казахстанец получил 128,5%, его соперник - 71,5.

Алишер Каримов из команды Александра Градского, который скончался 28 ноября, исполнил песню "Я тебя никогда не забуду". Он боролся за выход в финал с Татьяной Качуриной.

"Алишер, я возьму на себя такую смелость и скажу, что наш мастер сейчас очень бы тобой гордился. Это было в сердце. Как ты видишь это по моим увлажненным щекам", - сказала Пелагея, не сдержавшая слез.

"Алишер, вы космический человек. Тоже соглашусь с Пелагеей, что мастер бы вами гордился. Потому что вам неподвластна никакая гравитация. Вы летаете. Спасибо вам за это и за вашу самобытность", - поддержал коллегу Дима Билан.

По итогам зрительского голосования второй казахстанец получил 52%, а Татьяна Качурина - 48.

Также в финал прошли еще двое участников "Голоса" Александр Волкодав и Элина Пан. Победителя определят 30 декабря.

Ранее сообщалось, что прошедший в полуфинал российского шоу Алишер Каримов записал дуэт с латвийским музыкантом. А Amre признавали лучшим на этапе "нокаутов" в проекте "Голос".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1948488-kazahstantsy-ernar-sadirbaev-i-alisher-karimov-vyshli-v-final-shou-golos/