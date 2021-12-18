"Мы родные люди до конца наших дней": певица Лидо внезапно объявила о расставании с мужем

Лидо. Фото: instagram.com/lido_kz

Казахстанская певица Лидо объявила о расставании с мужем, с которым у нее четверо детей. Артистка отметила, что это взвешенное и обдуманное решение, передает NUR.KZ.

Неожиданную для поклонников новость Лидия Досалина рассказала в Stories своего Instagram. Знаменитость пояснила, что хочет избежать различных слухов и домыслов, поэтому объявляет о расставании сама.

"Друзья, у меня есть объявление. Дабы избежать слухов и догадок, хочу, чтобы информацию вы узнали от меня. Сразу оговорюсь, что решение это взвешенное, обдуманное в течение многих месяцев, и я не рублю сгоряча.

Мы расстались с супругом. Мы оба согласны в том, что в этом браке мы дали друг другу все и теперь нам нужно расти дальше, но по отдельности. Как бы ни сложились наши жизни, мы родные люди до конца наших дней, потому что у нас четверо детей. Я благодарю супруга за нашу совместную жизнь, за опыт", - написала певица.

Лидо также предупредила пользователей соцсети, что никаких комментариев по этому поводу давать не будет.

Story Лидо. Скрин: instagram.com/lido_kz

Ранее Лидо вместе с детьми вернулась в Казахстан из Америки, где проживала несколько лет. Супруг певицы остался в США. Напомним, после возвращения артистка рассказала о сложностях пребывания в Казахстане.

А недавно Лидо смутила фанатов дерзкими кадрами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1947333-my-rodnye-lyudi-do-kontsa-nashih-dney-pevitsa-lido-vnezapno-obyavila-o-rasstavanii-s-muzhem/