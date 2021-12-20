"Никого не виню": Сиви Махмуди призналась, что развелась с мужем

Сиви Махмуди. Фото: instagram.com/sivi_makhmudi

Отечественная певица Сиви Махмуди рассказала о том, что рассталась с мужем. Она призналась, что никого в этом не винит. Поклонники выразили надежду на то, что супруги могут помириться ради троих детей, передает NUR.KZ.

Артистка призналась своим подписчикам в Instagram, что долгое время пыталась сохранить семью ради детей.

"Дни летят как мгновение ока, за ними и месяцы, жизнь проходит и продолжаются годы. Почти год, как мы разошлись, каждый в поиске своего пути. Наблюдая за моими творческими новостями, людям даже и неведомо о моей личной жизни.

Десять лет я старалась сохранить наш брак, желая оправдать родительские надежды, желая обеспечить детям благоприятное и счастливое детство. Никого не виню. Все простила. Несмотря на такие итоги года, ожиданий от Нового года больше", - написала Сиви свое неожиданное признание (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Шокированные подписчики оставили свои отзывы. Они попытались успокоить певицу и отметили, что она еще обязательно будет счастлива.

"Вы будете счастливы, главное, чтобы детки были здоровы", "Пусть все будет хорошо, только деткам тяжело будет", "Наверное, еще не поздно. Может, вы были слишком близки к своим родственникам", "Это экзамен жизни, все будет замечательно", "Как говорится, женщина сможет найти мужа. Мужчина найдет себе жену. А вот дети не смогут найти родителей", "Сейчас разводиться стало модным", - отметили они.

Мы писали ранее, что Сиви Махмуди похвасталась "новой" грудью после пластики. Ранее знаменитость рассказывала, как перенесла вынужденную операцию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1947453-nikogo-ne-vinyu-sivi-mahmudi-priznalas-chto-razvelas-s-muzhem/