Расставшуюся с AZ Ерке Есмахан заметили в компании другого молодого человека (видео)

Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Казахстанская певица Ерке Есмахан заинтриговала своих подписчиков в соцсети, появившись в компании молодого человека. Ведь совсем недавно Ерке объявила о расставании с 27-летним экс-солистом Ninety one Азаматом Зенкаевым, передает NUR.KZ.

30 ноября Ерке Есмахан отметила свой день рождения. Певице исполнилось 37 лет. Недавно Ерке шокировала фанатов, объявив о расставании со своим бойфрендом Азаматом Зенкаевым.

В Instagram артистка опубликовала видео. На кадрах Ерке сидит в компании Ернара Садырбаева, более известного как Amre, который в настоящее время участвует в российском шоу "Голос". Молодой артист покорил всех четверых наставников телепроекта. Amre, как и Алишер Каримов, обойдя соперников в парном выступлении, прошел в новый этап шоу.

Ернар Садырбаев полюбился зрителям также по шоу "Маска", где выступал в образе Беркута. Ерке была в составе жюри шоу.

"Ернар, Амре, Буркит пришел поздравить меня с днем рождения. Я сама наливаю ему чай. Спасибо тебе за то, что повел меня в ресторан. Накормил вкусно. Классно сидим, да?" - отметила Ерке в своем сторис.

Отметим, что на странице Amre не так давно появилось совместное фото с Ерке. Подписчики певца тогда в шутку заметили, как бы Азамат Зенкаев не приревновал свою любимую к нему.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1944903-rasstavshuyusya-s-az-erke-esmahan-zametili-v-kompanii-drugogo-molodogo-cheloveka-video/