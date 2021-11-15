"Прятались всего два месяца": Ерке Есмахан и AZ рассказали, как пытались скрыть отношения

Ерке Есмахан и Азамат Зенкаев. Фото: instagram.com/xciii.ix.xxviii

Ерке Есмахан и Азамат Зенкаев рассказали, как скрывали свои отношения поначалу. Для того, чтобы быть вместе, влюбленным даже пришлось отправиться в Дубай, однако и там им не удалось убежать от любопытных глаз.

Ерке Есмахан и экс-солист Ninety one Азамат Зенкаев давно уже не скрывают свой роман. Влюбленные показались на публике, держась за руки, что вызвало немало пересудов. А недавно артисты дали совместное интервью.

В программе Paparazzi Ерке и Азамат рассказали, как пытались вначале утаить свой роман от посторонних глаз.

"Мы вначале думали, что сможем скрыть свои отношения. Решили, что никто не узнает, если не будем показываться вместе. Через два месяца мы уехали в Дубай, потому что в Алматы спокойно прогуляться вместе не могли. Но и там нас заметили. Наши фотографии и видео распространились в Сети. Про нас написали блогеры. В общем, прятались мы всего два месяца", - рассказала Ерке.

Певица призналась, что не все восприняли новость об их романе адекватно, указывая на разницу в возрасте. Ерке старше рэпера на 9 лет.

Многие писали артистке обидные слова в соцсети, а кое-кто даже распространил известие о ее смерти. В это время AZ поддержал возлюбленную и помог ей справиться с хейтом в Сети.

"Я задавалась вопросом, почему так происходит. Тогда Азамат мне сказал: "Ты никому ничего не обязана объяснять. Ты рядом со мной, мы вместе. А разговоры были и будут. Главное - это наш выбор. Хейт и досужие сплетни - все это временное явление", - призналась Ерке.

Отметим, что сейчас звездная пара находится в Москве. Поездка казахстанских артистов в столицу России связана с творчеством.

Напомним, недавно Азамат Зенкаев презентовал свой новый клип на песню TU. В этот же вечер Ерке Есмахан представила творческую новинку - ежедневник для представительниц прекрасного пола. Первый экземпляр авторского ежедневника Ерке был продан с молотка за миллион тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1942243-pryatalis-vsego-dva-mesyatsa-erke-esmahan-i-az-rasskazali-kak-pytalis-skryt-otnosheniya/