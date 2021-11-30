"Прошла через испытание": сообщившая о разводе Молдир Ауелбекова устроила праздник сыну

Молдир Ауелбекова. Фото: instagram.com/moldir.auyelbekova

Отечественная певица Молдир Ауелбекова, недавно объявившая о своем разводе, отметила день рождения сына Салтая. Артистка заявила, что должна встать на ноги и быть сильной ради своих детей, передает NUR.KZ.

Прошлой весной Молдир Ауелбекова сообщила о том, что вышла замуж во второй раз. Певица облачилась в хиджаб и этим летом родила дочь. А недавно Молдир шокировала признанием о разводе. Сама артистка отмечает, что для нее это тяжелое испытание, которое она должна выдержать ради детей.

Заботливая мама устроила яркий праздник по случаю дня рождения сына Салтая. Кадры празднования и трогательный пост-поздравление сыну певица опубликовала в Instagram.

"Жеребеночек мой, Салтай. Мы отмечаем твой день рождения каждый год. Но в прошлом году у меня не было такой возможности. Я, на самом деле, прошла через испытание.

Слава Аллаху, все прошло, все забылось. У меня нет права не встать на ноги, за вас я отдам свою жизнь. И вот сегодня я снова в строю и готова тебя радовать. Я безмерно тебя люблю. С днем рождения, мой сынок!" - написала Молдир.

Мы писали ранее, что Молдир Ауелбекова сообщила о скором возвращении на сцену. А недавно экс-солистку группы "КешYOU" распекли за "неподобающий" верующей женщине наряд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1944695-proshla-cherez-ispytanie-soobschivshaya-o-razvode-moldir-auelbekova-ustroila-prazdnik-synu/