"Я не хочу больше замуж": разведенная Сиви Махмуди высказалась о новом браке

Сиви Махмуди. Фото: instagram.com/sivi_makhmudi

Отечественная певица Сиви Махмуди, недавно сообщившая о своем разводе, заверила, что приняла обдуманное решение. Знаменитость решилась на развод после десяти лет брака, передает NUR.KZ.

Сиви Махмуди старается быть максимально открытой со своими подписчиками в Instagram. Певица рассказала о том, что перенесла операцию на грудь. А после показала результат работы пластического хирурга.

Недавно певица заявила о своем разводе. Она призналась, что десять лет пыталась сохранить семью. Мать троих детей также отметила, что ожидает от Нового года самого лучшего и надеется, что все будет хорошо.

Сиви пообщалась со своими подписчиками. Почти все вопросы касались ее развода. Так, ее спросили о причине расставания с мужем.

"Самое бесценное для человека - это его дети. Их нельзя променять на другое богатство. Пусть они будут живы и здоровы. Аминь", - написала она, уклонившись от прямого ответа.

Артистка подтвердила, что развод состоялся официально. Решение далось ей нелегко, оно было взвешенным.

"Я не делаю поспешные выводы, я очень долго думала", - заверила она.

Сторис Сиви Махмуди. Скриншот: instagram.com/sivi_makhmudi

Один из подписчиков поинтересовался, допускает ли Сиви новый брак в будущем.

"Я, кажется, не хочу больше замуж", - отметила она.

Певица отмечает, что самое ценное для нее - это ее трое малышей. Их успехи радуют маму, которая желает видеть их счастливыми.

Сторис Сиви Махмуди. Скриншот: instagram.com/sivi_makhmudi

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1947875-ya-ne-hochu-bolshe-zamuzh-sivi-mahmudi-nazvala-prichinu-razvoda/