"Я не хочу больше замуж": разведенная Сиви Махмуди высказалась о новом браке

Отечественная певица Сиви Махмуди, недавно сообщившая о своем разводе, заверила, что приняла обдуманное решение. Знаменитость решилась на развод после десяти лет брака, передает NUR.KZ.
Сиви Махмуди старается быть максимально открытой со своими подписчиками в Instagram. Певица рассказала о том, что перенесла операцию на грудь. А после показала результат работы пластического хирурга.
Недавно певица заявила о своем разводе. Она призналась, что десять лет пыталась сохранить семью. Мать троих детей также отметила, что ожидает от Нового года самого лучшего и надеется, что все будет хорошо.
Сиви пообщалась со своими подписчиками. Почти все вопросы касались ее развода. Так, ее спросили о причине расставания с мужем.
"Самое бесценное для человека - это его дети. Их нельзя променять на другое богатство. Пусть они будут живы и здоровы. Аминь", - написала она, уклонившись от прямого ответа.
Артистка подтвердила, что развод состоялся официально. Решение далось ей нелегко, оно было взвешенным.
"Я не делаю поспешные выводы, я очень долго думала", - заверила она.
Один из подписчиков поинтересовался, допускает ли Сиви новый брак в будущем.
"Я, кажется, не хочу больше замуж", - отметила она.
Певица отмечает, что самое ценное для нее - это ее трое малышей. Их успехи радуют маму, которая желает видеть их счастливыми.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1947875-ya-ne-hochu-bolshe-zamuzh-sivi-mahmudi-nazvala-prichinu-razvoda/