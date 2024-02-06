Кто сменил Бектенова на посту главы Администрации президента

Айбек Дадебаев возглавил Администрацию президента. Ранее эту должность занимал Олжас Бектенов, который с сегодняшнего дня – новый премьер-министр, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Акорды.

"Назначить Дадебаева Айбека Аркабаевича руководителем Администрации президента Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности", – говорится в сообщении Акорды.

До этого Дадебаев занимал пост управляющего делами президента РК.

Напомним, вчера правительство Казахстана ушло в отставку. А сегодня пост премьер-министра занял Олжас Бектенов – ранее, с апреля 2023 года, он был руководителем Администрации президента РК.

Наряду с этим свои посты в правительстве сохранили глава МВД Ержан Саденов, министр обороны Руслан Жаксылыков и министр иностранных дел Мурат Нуртлеу.

Галымжан Койшыбаев стал зампремьер-министра и руководителем аппарата правительства.

Также завтра состоится расширенное заседание правительства с участием президента Касым-Жомарта Токаева.

По информации на сайте ИПС "Адилет", Дадебаев Айбек Аркабаевич родился 1 апреля 1980 года в Алматы. Окончил Казахский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай хана. Имеет также диплом магистра регионоведения.

Трудовой путь начал в 2001 году.

С 2011 по 2013 год – атташе, третий секретарь, постпред РК в ООН.

С 2013 по 2019 год – заместитель заведующего, заведующий секретариатом председателя сената.

С 2019 по 2021 год – замглавы канцелярии президента Республики Казахстан.