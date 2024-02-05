Правительство Казахстана ушло в отставку. Сегодня, 5 февраля, главой государства подписан указ "О Правительстве Республики Казахстан", передает NUR.KZ.

Главой государства подписан Указ "О Правительстве Республики Казахстан".

"В соответствии со статьей 70 Конституции Республики Казахстан постановляю:

1. Принять отставку правительства Республики Казахстан.

2. Временно возложить исполнение обязанностей премьер-министра Республики Казахстан на Скляра Романа Васильевича.

3. Членам правительства Республики Казахстан продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава правительства.

4. Настоящий указ вводится в действие со дня подписания", - говорится в документе, подписанным президентом.

До сегодняшнего дня пост главы правительства занимал Алихан Смаилов.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в январе 2022 года подписал указ о назначении Алихана Смаилова на пост главы правительства. До официального назначения он исполнял обязанности главы кабмина несколько дней после того, как его предшественник Аскар Мамин покинул должность на фоне беспорядков в стране.

В марте 2023 года Алихан Смаилов был переизбран на пост премьер-министра.

Сегодня Акорда анонсировала расширенное заседание правительства с участием Токаева - оно пройдет в среду, 7 февраля.

На прошлой неделе о дате планируемого заседания сообщал спикер сената Маулен Ашимбаев.

Тогда журналисты интересовались, стоит ли на нем ожидать отставки правительства, однако председатель сената заявил, что не уполномочен отвечать на такие вопросы.

Отметим, что состав правительства РК обновлялся осенью 2023 года, так как после ежегодного послания президента народу страны в Казахстане появились новые министерства, а также сменились министры. Смаилов тогда сохранил свой пост.