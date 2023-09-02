Ермек Маржикпаев назначен министром туризма и спорта

Ермек Маржикпаев. Фото: Акорда

Указом главы государства Маржикпаев Ермек Боранбаевич назначен министром туризма и спорта Республики Казахстан, он освобожден от должности акима Акмолинской области. Об этом сегодня сообщает официальный Telegram-канал пресс-службы президента РК.

По информации официального сайта акимата Акмолинской области, Ермек Маржикпаев родился в 1969 году в Целинограде.

Окончил Акмолинский государственный педагогический институт им. Сейфуллина по специальности "учитель истории", университет "Туран" по специальности "юрист", Кокшетауский университет по специальности "бакалавр финансов".

Трудовую деятельность начал в 1991 году учителем физкультуры, тренером по боксу в СШ №29 в Астане.

1992-1993 годы — учитель истории СШ №7 поселка Боровое Щучинского района Акмолинской области.

1993-1994 годы — директор МЧП "Шонай".

1994-2008 годы — директор ТОО "Береке-Бурабай".

2008-2012 годы — аким Аршалынского района Акмолинской области.

2012-2013 годы — аким Зерендинского района Акмолинской области.

2013-2014 годы — заместитель акима Акмолинской области.

2014-2015 годы — Государственный инспектор Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента РК.

2015-2019 годы — аким Кокшетау.

В марте 2019 года был назначен акимом Акмолинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2035008-ermek-marzhikpaev-naznachen-ministrom-turizma-i-sporta/