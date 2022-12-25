Блэкаут, пожары и замерзающий город: какими ЧС запомнился казахстанцам 2022 год

Последствия пожара в Костанайской области. Фото: NUR.KZ / Георгий Шаповалов

В начале года едва оправившийся от январской трагедии Алматы ждало еще одно потрясение: масштабное отключение электроэнергии. Осенью всю страну потрясли лесные пожары в Костанайской области. А закончился год техногенной ЧС в Экибастузе. Корреспондент NUR.KZ вспоминает самые громкие происшествия.

Блэкаут в Алматы

25 января произошло масштабное отключение электричества в Алматы, Шымкенте, а также в Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской областях. Проблемы с электроснабжением наблюдались также в Узбекистане и Кыргызстане.

В KEGOC поясняли, что из-за значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии (Узбекистан, Кыргызстан), произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ "Север-Восток-Юг Казахстана", что и привело к отключению.

Жители Алматы и других городов, в которых не было света, между тем испытывали массу неудобств из-за неработающего электричества. Работа предприятий встала. В Алматы перестали ходить троллейбусы и отключились светофоры. Из-за этого на улицах возникали дорожные заторы.

При этом отключение света не затронуло ни одну из больниц южной столицы, поскольку все они запитаны по другим схемам электроснабжения. В случае каких-либо сбоев в подаче электричества у них предусмотрены автономная электрогенерация - дизель-генераторы.

Опоры ЛЭП. Иллюстративное фото: Robert Brook / Getty Images

Казахстанцы провели без света около двух часов. Отключение произошло в полдень, к 14:00 свет снова начали подавать в дома. В марте в KEGOC сообщили о результатах расследования аварии.

Комиссия, в состав которой вошли представители системных операторов энергосистем стран Центральной Азии - Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана - установила, что причиной аварии явились отключения в энергосистеме Узбекистана. 25 января в 11:59 по времени Астаны произошло короткое замыкание на линейном разъединителе высоковольтной воздушной линии электропередачи 500 кВ, соединяющей Сырдарьинскую ТЭС и ПС 500 кВ "Ташкент" (Узбекистан).

Последующая излишняя работа дифференциальных защит 1-й и 2-й систем шин 500кВ вызвала значительное снижение генерации на Сырдарьинской ТЭС, множественные отключения в прилегающей к электростанции электрической сети и наброс мощности величиной 2100 МВт на транзиты 500 кВ "Север-Восток-Юг" Единой электроэнергетической системы (ЕЭС) Казахстана (в 7 раз выше допустимого).

Пожары в Костанайской области

3 сентября в Аулиекольском районе Костанайской области начался масштабный лесной пожар. Тогда МЧС сообщало, что причиной возгорания стало осложнение метеорологической обстановки, в том числе высокой температурой воздуха в 36 градусов, штормовыми порывами ветра до 28 м/с. Сразу же началась эвакуация жителей. При этом Генпрокуратура заявила о начале расследования причин пожаров.

На следующий день в регионе была объявлена ЧС местного масштаба, на тот момент площадь возгорания составляла более 43 тыс. га. В МЧС заявили, что не исключают версию поджога.

Жители целых сел Костанайской области оказались в сложной жизненной ситуации. У многих сгорели дома и все, что в них было. Сразу было объявлено, что пострадавшие получат новые дома. Эвакуации жители охваченных пожаром населенных пунктов переживали в школе райцентра, куда их разместили на временное пребывание. Там же с ними встретился президент Касым-Жомарт Токаев, который прибыл в область, чтобы лично проконтролировать ситуацию.

Сгоревший дом в Костанайской области. Фото: NUR.KZ / Георгий Шаповалов

Гуманитарную помощь в Костанайскую область доставляли со всего Казахстана.

6 сентября МЧС объявило, что угроза населенным пунктам в Костанайской области снята, открытого возгорания нет. Масштабный пожар уничтожил и повредил 91 жилой дом, из них 85 - в селе Аманкарагай и 6 - в селе Озерное. По фактам пожаров возбуждены уголовные дела по двум статьям Уголовного кодекса - статье 341 "Уничтожение или повреждение лесов" и статье 204 "Неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества". Премьер-министр РК Алихан Смаилов заявил, что должностные лица среагировали на пожар несвоевременно.

10 сентября было объявлено, что лесной пожар в Костанайской области ликвидирован. Общая площадь с момента возникновения пожара составила 43 тыс. га. 13 сентября был задержан глава Басаманского учреждения лесного хозяйства по фактам злоупотреблений должностными полномочиями, повлекших тяжкие последствия (п. 3 ч. 4 ст. 361 УК РК).

Уже 23 октября пострадавшим от пожаров вручили ключи от новых домов. А в начале ноября люди, заселившиеся в новые дома, пожаловались на затопленные дождевой водой дворы.

Техногенная ЧС в Экибастузе

27 ноября стало известно, что жители города Экибастуз Павлодарской области остались без тепла из-за аварии на ТЭЦ. В ТОО "Экибастузтеплоэнерго" сообщили, что произошла остановка котлоагрегата №11. В 01:30 остановились котлоагрегаты №13, 14, 15 из-за большого расхода сетевой воды.

Постояльцев соцобъектов начали перевозить в Павлодар. Занятия в школах также были отменены. В Сети появлялись кадры замерзающего города, снятые жителями. На них были запечатлены огромные течи в трубах, фонтаны горячей воды, затопленные квартиры.

Рабочий в Экибастузе. Фото: t.me/KZgovernment

30 ноября премьер-министр РК Алихан Смаилов прибыл в Экибастуз. Он заявил, что виновные в ситуации будут привлечены к ответственности. Он отметил, что к сложившейся ситуации привели высокая изношенность теплосетей, недостаток инвестиций на модернизацию, а также халатность со стороны руководства теплоцентрали.

1 декабря первый заместитель премьер-министра Роман Скляр озвучил предварительную причину ЧП в Экибастузе. Он сообщил, что причиной повреждения тепловых сетей являются ошибочные действия персонала станции, приведшие к одномоментному разовому резкому повышению давления в сети, что привело к многочисленным порывам на тепловых сетях. В это время дома уже начали подключать к теплу.

7 декабря в правительстве сообщили, что все пострадавшие дома в Экибастузе подключили к теплу. 8 декабря в городе был отменен режим ЧС.

На прошлой неделе президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал произошедшее в Экибастузе реальной катастрофой. Он также заявил, что ЧП в сфере ЖКХ стали для Казахстана обыденным явлением.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2001748-blekaut-pozhary-i-zamerzayuschiy-gorod-kakimi-chs-zapomnilsya-kazahstantsam-2022-god/