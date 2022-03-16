Январский блэкаут в Казахстане: завершено расследование аварии

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Спецкомиссия Координационного диспетчерского центра "Энергия" завершила расследование масштабной аварии на линиях электропередач, произошедшей 25 января 2022 года. Об этом сообщается на официальном сайте KEGOC.

В состав комиссии вошли представители системных операторов энергосистем стран Центральной Азии: Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.

Комиссия установила, что причиной аварии явились отключения в энергосистеме Узбекистана. Так, в 11:59 по времени Нур-Султана произошло короткое замыкание на линейном разъединителе высоковольтной воздушной линии электропередачи 500 кВ, соединяющей Сырдарьинскую ТЭС и ПС 500 кВ "Ташкент" (Узбекистан).

Последующая излишняя работа дифференциальных защит 1-ой и 2-ой систем шин 500кВ вызвала значительное снижение генерации на Сырдарьинской ТЭС, множественные отключения в прилегающей к электростанции электрической сети и наброс мощности величиной 2100 МВт на транзиты 500 кВ "Север-Восток-Юг" Единой электроэнергетической системы (ЕЭС) Казахстана (в 7 раз выше допустимого).

Противоаварийная автоматика электрических сетей АО "KEGOC" и электростанций на юге Казахстана сработала в штатном режиме с учетом требований по разделению энергосистемы при системных авариях.

Благодаря этому удалось предотвратить полное погашение потребителей Южной зоны Казахстана. Электроснабжение примерно 60% потребителей юга страны было сохранено. При этом энергосистемы Узбекистана и Кыргызстана были полностью обесточены.

В KEGOC также обратили внимание на то, что на ликвидацию аварии и снятие ограничений всех потребителей в Казахстане потребовалось 4 часа, что свидетельствует о высоком профессионализме персонала системного оператора ЕЭС Казахстана.

В НЭС Кыргызстана схема и режим были восстановлены более, чем через сутки, а в НЭС Узбекистана восстановление энергоснабжения потребителей заняло четыре дня.

Напомним, 25 января произошло масштабное отключение электричества в Алматы, Шымкенте, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской областях, а также в Узбекистане и Кыргызстане.

Через несколько часов подача электроэнергии потребителям была полностью восстановлена.

Как тогда объяснили в Минэнерго, произошло это по причине наброса мощности на транзит электроэнергии 500 кВ "Север-Восток-Юг Казахстана". В результате, произошло аварийное разделение транзита с погашением значительной части потребителей Южной зоны Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1961048-yanvarskiy-blekaut-v-kazahstane-zaversheno-rassledovanie-avarii/