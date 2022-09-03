Эвакуация людей началась из-за масштабного лесного пожара в Костанайской области (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: МЧС РК

Три авиационных судна привлекли к тушению лесного пожара в Аулиекольском районе Костанайской области. Из населенных пунктов эвакуируют людей, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

В ведомстве отметили, что работа по тушению лесного пожара в Аулиекольском районе продолжается.

Министром по чрезвычайным ситуациям Юрием Ильиным проведена воздушная разведка.

"3 сентября в связи с осложнением метеорологической обстановки, в том числе высокой температурой воздуха в 36 градусов, штормовыми порывами ветра до 28 м/с, площадь пожара превысила 3000 га", - сообщили в МЧС РК.

Проведена перегруппировка сил и средств, которые сосредотачиваются на защите населенных пунктов Аманкарагай и Новонежинка.

Эвакуировано население из села Озерное (250 человек) и северной части села Аманкарагай (1000 человек). В селе Озерное горят три жилых дома.

Начата эвакуация жителей села Калинино - 228 человек и села Лесное - 363 человека. В 17.20 часов создалась угроза для нефтебазы села Аманкарагай. На месте работают 3 пожарных автоцистерны.

Напомним, ранее стало известно, что в Костанайской области сильные природные пожары. При этом у пресс-секретаря президента интересовались, не отменит ли глава государства свою поездку в регион. Визит Касым-Жомарта Токаева, как выяснилось, состоится.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1986049-evakuatsiya-lyudey-nachalas-iz-za-masshtabnogo-lesnogo-pozhara-v-kostanayskoy-oblasti-video/