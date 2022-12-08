Режим ЧС отменен в Экибастузе

Экибастуз. Иллюстративное фото: instagram.com/abeysekin

Введенный после аварии на ТЭЦ в Экибастузе режим чрезвычайной ситуации был отменен. Об этом на своей официальной странице в Instagram сообщил аким города Аян Бейсекин.

"Введенный 28 ноября в городе режим ЧС отменен", - написал аким Экибастуза в социальной сети.

Напомним, 27 ноября из-за остановки нескольких котлоагрегатов на ТЭЦ жители города остались без тепла. На следующий день в Экибастузе объявили режим ЧС.

На ситуацию отреагировал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он дал поручения акимату и правительству.

Накануне стало известно, что все дома подключили к отоплению. Ранее аким Экибастуза Аян Бейсекин говорил, что режим ЧС снимут, когда будут завершены необходимые работы.

1 декабря Абылкаир Скаков был освобожден от должности главы Павлодарской области. Его место занял Асаин Байханов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2000743-rezhim-chs-otmenen-v-ekibastuze/