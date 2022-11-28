Режим ЧС объявлен в Экибастузе

Авария в Экибастузе. Фото : pavlodarnews.kz

В связи с аварией на теплоэлектроцентрали в городе Экибастузе Павлодарской области объявлен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщается на официальной Instagram-странице города.

"В соответствии со статьей 48 закона РК "О гражданской защите" на территории Экибастуза акимом города объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера местного масштаба вследствие аварии на тепловых сетях.

По состоянию на 01:30 17 многоэтажных жилых домов, пять социальных и 21 объектов юридических лиц по-прежнему остаются без подачи тепла", - говорится в сообщении акимата.

Отмечается, что режим ЧС будет действовать до полного завершения ремонтно-восстановительных работ.

Ранее на ситуацию в Экибастузе отреагировал президент Касым-Жомарт Токаев - он дал поручения акимату и правительству.

Напомним, в ночь на воскресенье, 27 ноября, на экибастузской ТЭЦ произошла остановка сразу четырех котлоагрегатов, из-за чего в домах горожан пропало отопление.

В Министерстве энергетики сообщили, что на тепловых сетях произошло снижение давления сетевой воды, в результате чего были остановлены водогрейные котлы.

На место аварии выехал глава Павлодарской области, был создан оперативный штаб. Постояльцев некоторых соцобъектов перевезли из Экибастуза в Павлодар.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1999136-rezhim-chs-obyavlen-v-ekibastuze/