"Это все, что у меня было": сельчанка в Костанайской области расплакалась у сгоревших руин

Место происшествия. Фото: NUR.KZ

Жители села Аманкарагай Аулиекольского района Костанайской области возвращаются к своим домам. Некоторые постройки уцелели, а другие сгорели полностью. Бороться с пожаром местным спасателям помогали службы ЧС из соседних областей, передает корреспондент NUR.KZ.

Как рассказывает жительница Аманкарагая Ирина Баронина, покидая свой дом 3 сентября, она не думала, что, вернувшись через два дня, обнаружит сгоревшие руины.

Ирина Баронина. Фото: NUR.KZ

"Я родилась в этом доме. Затем мы его продавали, но потом выкупили вновь. Сгорело все: компьютер, телевизор, стиральная машинка, холодильник, вещи. Огород, который я сажала. И, естественно, сам дом. У меня осталась только сумка с документами и вещи, которые на мне", - поделилась женщина.

Место происшествия. Фото: NUR.KZ

Ирина сейчас живет у друзей в поселке Кушмурун, что будет делать дальше, пока не знает. Говорит, что ждет возвращения мужа с вахты. Вместе будут принимать решение: уезжать или отстраивать дом.

Место происшествия. Фото: NUR.KZ

"Живешь и не знаешь, что в один момент все потеряешь. Как такое вообще возможно? Это все, что у меня было", - со слезами на глазах говорит сельчанка.

Место происшествия. Фото: NUR.KZ

Помогать тушить пожар в Аманкарагае приехали сотрудники ЧС из соседних областей.

Марат Сыздыков. Фото: NUR.KZ

"Силы и средства ДЧС Северо-Казахстанской области прибыли сюда 3 сентября после 22.00 часов. Проводили эвакуацию газовых баллонов, домашних животных. Производили тушение домов и хозпостроек, чтобы не допустить распространения огня на жилые здания.

Место происшествия. Фото: NUR.KZ

На данный момент производится дотушивание отдельных очагов горения, разборка, проливка. Также наши подразделения работают в лесном массиве. Производят разведку и тушение отдельных очагов горения сухого травостоя.

Место происшествия. Фото: NUR.KZ

В данный момент наш "КамАЗ"-вахтовка выехал в село Баганалы для эвакуации местного населения в случае угрозы перехода огня на данный населенный пункт", - говорит замначальника Службы пожаротушения ДЧС Северо-Казахстанской области Марат Сыздыков.

Напомним, ранее из-за природных пожаров в Костанайской области объявили ЧС местного масштаба.

Место происшествия. Фото: NUR.KZ

Место происшествия. Фото: NUR.KZ

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1986175-eto-vse-chto-u-menya-bylo-selchanka-v-kostanayskoy-oblasti-rasplakalas-u-sgorevshih-ruin/