Спортзал на 72 койки: как живут эвакуированные из-за пожара жители Костанайской области

Эвакуированные жители Костанайской области: фото Георгия Шаповалова

Последние три дня жители села Аманкарагай Аулиекольского района ночуют в Общеобразовательной школе им. Шокана Уалиханова. Сюда их привезли из-за того, что Аманкарагай оказался в эпицентре пожара, передает корреспондент NUR.KZ.

Здание Аулиекольской общеобразовательной школы им. Шокана Уалиханова было построено в 2014 году. Сегодня эту школу посетил президент РК Касым-Жомарт Токаев, чтобы встретиться с жителями Костанайской области, эвакуированными сюда из-за пожаров.

Как сообщал ранее аким Аулиекольского района Ерлан Теменов, всего для размещения пострадавших было задействовано три школы райцентра. На сегодняшний день многие люди разъехались. Кто-то вернулся в свой уцелевший дом, кто-то уехал к родственникам. Сейчас пострадавшие размещены лишь в школе им. Уалиханова.

Как сообщила заместитель директора по учебной работе Гульнар Амиржанова, сейчас всех учеников отправили на дистанционное обучение. Как только из школы уедут все пострадавшие от пожаров, учебный процесс будет проходить в обычном режиме.

"С вечера 2 сентября к нам прибыло порядка 70 взрослых и детей. Еду нам привозят быстро и оперативно. Процесс налажен", — говорит Гульнар Амиржанова.

Столовая в школе: фото Георгия Шаповалова

Жительница села Аманкарагай, пенсионерка Наталия Жильцова рассказывает, что как только ее предупредили о том, что сельчан могут эвакуировать, она собрала большую сумку.

"Я — гипертоник, поэтому у меня здесь и лекарства, и тонометр, и все необходимые вещи. Я была наготове, но не ожидала, что все произойдет так быстро и будет так страшно. Как только повалил черный дым, я схватила сумку и побежала пешком в Аулиеколь. Но в этот момент мимо проезжала бывший директор элеватора. Она меня подвезла сюда", — говорит Наталия Жильцова.

По словам Наталии Дмитриевны, все дома на ее улице уцелели, поэтому она скоро вернется домой.

Наталия Жильцова: фото Георгия Шаповалова

Многодетная мама из Аманкарагая Евгения Испандиярова тоже ждет возращения домой. Ее дом уцелел. Для нее эта новость стала облегчением, поскольку Евгения — вдова, сама воспитывает четверых детей.

"С детьми в такой обстановке сложно. Особенно, когда они маленькие, активные и их много. Очень хочу домой. Хоть сейчас бы поехала", — говорит Евгения.

Евгения Испандиярова: фото Георгия Шаповалова

А вот Елена Козлова из Аманкарагая больше всего переживает из-за того, что она потеряла работу. Женщина рассказывала, что работала в лесу, собирала шишки и сдавала их в лесхоз. Теперь лес сгорел, работы не будет.

Спортзал школы в Аулиеколе: фото Георгия Шаповалова

В пункте размещения пострадавших находятся волонтеры. Многие из них принимали участие в эвакуации жителей.

"Я не хочу, чтобы еще хоть раз повторилась такая ситуация, в которой может пострадать столько людей! В какой-то момент я осознал, что, если мы не остановимся у какого-то дома, то можем не спасти чью-то жизнь.

Например, я видел, что во дворе дома бегает собака. Я решил подождать, выйдет ли кто-то из дома. Хотя не исключал, что в доме никого нет. Но вдруг вышла бабушка. А если бы я не остался подождать? К счастью, то село не было охвачено огнем, но могло ведь и случиться по другому", — говорит волонтер по имени Алибек.

Спортзал школы в Аулиеколе: фото Георгия Шаповалова

С эвакуированными жителями области работают психологи. Троих специалистов предоставило АО "АгромашХолдинг KZ". По словам президента АО Динары Шукижановой, эти же психологи проконсультировали сотрудников "АгромашХолдинга", как правильно коммуницировать с людьми, которые находятся в опасной для жизни ситуации.

"Мы находимся в эпицентре событий уже третий день. Около 200 наших сотрудников эвакуируют жителей, работают в сортировочном центре, развозят продукты. Никто никого не заставляет. Все хотят помочь соотечественникам. Я сама из Кушмуруна, это мой родной Аулиекольский район.

Было такое, что мы приходили к человеку, а он не хотел никуда уходить. Мол, "это все, что у меня есть. Я не пойду". Психологи проинструктировали нас, что в такой ситуации ни в коем случае нельзя выходить на конфликт с человеком. Нужно убеждать его и уговаривать. Что мы и делали. Мы встречали и не совсем трезвых людей. Их просто брали под руки и вели к машине. Но в большинстве своем люди, конечно, рады помощи", — говорит Динара Шукижанова.

Эвакуированные жители Костанайской области: фото Георгия Шаповалова

Спортзал школы в Аулиеколе: фото Георгия Шаповалова

Напомним, ранее корреспондент NUR.KZ побывал в селе Аманкарагай, где местная жительница расплакалась, стоя у сгоревших руин, а также в пункте сбора гуманитарной помощи для погорельцев в райцентре Аулиеколь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1986264-sportzal-na-72-koyki-kak-zhivut-evakuirovannye-iz-za-pozhara-zhiteli-kostanayskoy-oblasti/