Постояльцев соцобъектов перевозят из Экибастуза в Павлодар из-за аварии на ТЭЦ

Сумка. Иллюстративное фото: eleonora galli/Getty Images

Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков в своем официальном Instagram-аккаунте поделился свежей информацией о ситуации в Экибастузе, где из-за аварии на ТЭЦ жители остались без отопления.

Глава региона сообщил, что обошел социальные объекты.

"В Павлодар перевозим постояльцев из центра поддержки детей в трудной жизненной ситуации. По больницам — пока держим наготове автобусы для возможной передислокации", - сообщил Скаков.

Планируется проведение заседания оперативного штаба.

Отметим, ранее в облздраве опровергли распространившуюся информацию о возможной эвакуации роддома Экибастуза.

Напомним, жители Экибастуза остались сегодня ночью без тепла из-за аварии на ТЭЦ.

На место выехал аким Павлодарской области, создан оперативный штаб. Выявлены повреждения теплосети.

Аварию на ТЭЦ Экибастуза также прокомментировали и в Министерстве энергетики РК.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1999114-postoyaltsev-sotsobektov-perevozyat-iz-ekibastuza-v-pavlodar-iz-za-avarii-na-tets/